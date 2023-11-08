سياحة : عرض نتائج البرنامج الوطني "جيل سياحة" حول التكوين وإدماج الشباب

الجزائر- نظمت, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, ندوة وطنية خصصت لعرض نتائج تحليل وتقييم المهارات في مجال السياحة المحققة في اطار البرنامج الوطني "جيل سياحة" للتعاون القائم بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاتحاد الأوربي.

و تم في هذا اللقاء الذي عرف مشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية من بينها وزارتي التكوين والتعليم المهنيين والعمل والشغل والضمان الاجتماعي الى جانب خبراء ومختصين في مجال التكوين, الاطلاع على اهم الاجراءات المتخذة من اجل "تعزيز قدرات مختلف الجهات الفاعلة في مجال التكوين".

كما تم التطرق الى دور مؤسسات ومعاهد التكوين لتحقيق الكفاءة المهنية وتقديم اقتراحات لتسطير مناهج وبرامج الدراسة في مجال السياحة تماشيا مع متطلبات سوق الشغل.

و في هذا الاطار, أكد المدير الوطني لبرنامج "جيل سياحة", السيد عبد الحميد ترغيني "بأنه تم الشروع في تطبيق هذا البرنامج منذ أكثر من سنة باختيار كمرحلة اولى أربع ولايات نموذجية وهي تلمسان سطيف تيميمون وجانت على ان يعمم مستقبلا للولايات الاخرى".

و يهدف هذا البرنامج الذي يدوم إلى غاية 2025 -يضيف السيد ترغيني-- الى تمكين الشباب من ولوج عالم الشغل وادماجهم اجتماعيا واقتصاديا وتحسين الكفاءة مبرزا اهمية هذا البرنامج الطموح في تحسين مستوى التكوين وتنويع النشاطات السياحية وبلوغ الامتياز وكذا النهوض بقطاع السياحة وتحقيق التنمية المستدامة المحلية.

و من اجل انجاحه --يضيف المسؤول ذاته-- تم اطلاع المعنيين في الولايات النموذجية المذكورة على أهم ما تضمنه المخطط الوطني للتهيئة السياحية لافاق 2030. من ناحيتها تطرقت مديرة التعاون الدولي بالاتحاد الاوروبي امينة لعرج الى اهمية تسطير برنامج "جيل سياحة "من اجل ادماج الشباب بقوة وتمكينهم من تسطير مشاريع سياحية واعدة في الجزائر واقتراح مبادرات جديدة. و ذكرت نفس المتحدثة بانه تم ضمن البرنامج اطلاق جائزتين هامتين لفائدة الشباب المبتكر والمبدع في مجال السياحة وذلك لتحفيزهم بالمشاركة بجدية في خلق مؤسساتهم المصغرة والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

للتذكير, فان برنامج "جيل سياحة" يجسد بتمويل مشترك بين الجزائر والاتحاد الاوربي لفائدة قطاع السياحة حيث يتم تطبيقه على مستوى المعاهد التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين والمعاهد التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية من بينها المدرسة الوطنية العليا للسياحة والمعهدين الوطنيين للسياحة للفندقة والسياحة بولايتي تيزي وزو وبوسعادة.