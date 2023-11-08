فلاحة : تنظيم الصالون الدولي للتمور من 15 إلى 18 بقصر المعارض

الجزائر - تنظم الغرفة الوطنية للفلاحة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الصالون الدولي للتمور بالجزائر العاصمة من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري،برعاية وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، حسبما أفاد به، يوم الأربعاء، بيان للوزارة.

و بحسب البيان, تهدف هذه التظاهرة التي تنظم بقصر المعارض الصنوبر البحري تحت شعار : "تمورنا...أصالة واقتصاد مستدام" إلى تسليط الضوء على أهمية شعبة التمور كمورد اقتصادي هام.

كما تهدف الى التعريف بالثروة الوطنية ذات مختلف الأصناف و الأنواع والتحسيس بأهمية الحفاظ عليها و تثمينها و ذلك من خلال تكثيف الإنتاج و منح الفرصة للفاعلين المحليين, لاسيما منهم المرأة الريفية التي تساهم بقدر كبير في إنتاج و تثمين منتجات النخيل من تمور و أوراق و جذوع لإنتاج مختلف مشتقات التمور (عسل التمر, بن التمر, المدخلات العضوية).

و يهدف الصالون أيضا إلى تثمين منتوج التمور لاسيما دقلة نور ذات الجودة العالية و شهرة عالمية, يقول البيان. "كما يسعى الى ترقية صادرات التمور و مشتقاتها و إدراجها في الأسواق الدولية كمصدر إضافي للعملة الصعبة وتنويع الصادرات, سيما أن شعبة التمور شهدت حركية ذات انعكاس جد ايجابي على الإنتاج مما ساهم في تعزيز مكانة منتوج التمور الجزائرية في الأسواق الدولية حيث أصبحت تمثل التمور الشعبة الفلاحية الأولى بالمناطق الجنوبية بأكثر من 16 مليون نخلة و ما يفوق 800 صنف", يضيف ذات المصدر.

و سيشهد الصالون الدولي للتمور مشاركة أكثر من 150 عارضا من مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذه الشعبة من منتجين و مخزنين و موضبين و محولين و مصدرين.

كما سيشهد أيضا حضور عدة مختصين و خبراء و أساتذة و باحثين من اجل التطرق إلى عدة مواضيع تتعلق بتنمية هذه الشعبة.

و تحسبا لهذا الحدث, ستنظم الغرفة الوطنية للفلاحة, غدا الخميس, بمقرها على مستوى مقرها بقصر المعارض الصنوبر البحري, ندوة صحفية قصد التطرق لتفاصيل هذه التظاهرة الاقتصادية.