طيران الطاسيلي : خط جديد الجزائر العاصمة-عين صالح-تمنراست ابتداء من 14 ديسمبر المقبل

الجزائر - أعلنت شركة طاسيلي للطيران، اليوم الاربعاء في بيان لها، عن تعزيز برنامج رحلاتها الداخلية ابتداء من 14 ديسمبر المقبل من خلال إطلاق خط جديد منتظم يربط الجزائر العاصمة بعين صالح وتمنراست ذهابا وإيابا.

وجاء في البيان "توسع طيران الطاسيلي شبكة نقلها الداخلية المنتظمة، من خلال إطلاق خط جديد منتظم يربط الجزائر العاصمة بعين صالح وتمنراست ذهابا وإيابا، كل يوم اثنين وخميس ابتداء من 14 ديسمبر 2023".

ووفقا للمصدر ذاته، فان هذا الخط تم إحداثه لضمان "خدمة عمومية إضافية لصالح الجماعة المحلية الوطنية".

وتمت برمجت الرحلات، حسب البرنامج المسطر من طرف الشركة، كل يوم اثنين، على الساعة الثانية بعد الزوال (14سا)، من الجزائر العاصمة نحو عين صالح (الوصول على 16سا30د)، ثم الاتجاه من عين صالح نحو تمنراست على الساعة الخامسة (17سا) مساءا (الوصول على 18سا30د).

أما رحلة الإياب، فتمت برمجتها كل يوم ثلاثاء على النحو التالي : تمنراست-عين صالح على الساعة 7سا30د (الوصول على 9سا)، ثم عين صالح-الجزائر العاصمة على الساعة 9سا30د (الوصول 12سا).

وبخصوص رحلة أيام الخميس، برمج الانطلاق من الجزائر العاصمة نحو عين صالح على الساعة الثانية بعد الزوال (الوصول على 16سا30د)، ثم الاتجاه من عين صالح نحو تمنراست على الساعة الخامسة (17سا) مساءا (الوصول على 18سا30د).

أما رحلة الإياب، فتمت برمجتها كل يوم جمعة على النحو التالي : تمنراست-عين صالح على الساعة 7سا30د (الوصول على 9سا)، ثم عين صالح-الجزائر العاصمة على الساعة 9سا30د (الوصول 12سا).

وفي سياق ذي صلة، ذكرت الشركة أن قطاع النقل الجوي المنتظم على مستوى طيران الطاسيلي، شهد " تعزيزات مهمة"، إذ شهدت ولاية بشار تنظيم رحلتين اسبوعيتين جديدتين انطلاقا من يوم 5 يوليو المنصرم، وهذا كل يوم أحد وأربعاء.

كما شهدت ولاية وادي سوف إدراج خط إضافي مبرمج كل يوم أحد، تعزيزا للبرنامج الحالي.

يذكر أن طيران الطاسيلي هي شركة فرعية لمجمع سوناطراك بنسبة 100 بالمائة، متخصصة في نقل محترفي القطاع النفطي وشبه النفطي، إضافة الى النقل المنتظم الداخلي والدولي.