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تعزيز الإنتاج المحلي أفضل ضمانة لحماية القدرة الشرائية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 19:36     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلكين, زكي حريز, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن تعزيز الإنتاج الوطني يمثل أفضل ضمانة لإستقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

و اعتبر السيد حريز في تصريحات لدى حلوله ضيفا على المنتدى الاقتصادي ليومية المجاهد, أن تشجيع الانتاج المحلي في مختلف قطاعات النشاط كفيل بإحداث توازن في السوق الوطنية وبالتالي استقرار الاسعار.

و أكد المتحدث على ضرورة دعم الاستثمارات في مجال اللحوم الحمراء لاسيما المزارع المتخصصة المدمجة الخاصة بإنتاج الاعلاف وتسمين المواشي, من أجل رفع الانتاج المحلي في هذه الشعبة.

كما دعا إلى الاستغلال الأمثل للمنشآت التي سخرتها الدولة لتطوير شعبة اللحوم وعلى رأسها المذابح العصرية على غرار مركب المذبح الجهوي بحاسي بحبح في الجلفة.

من جهة أخرى, اعتبر نائب رئيس الفيدرالية, محمد لعبيدي, أن الاجراءات التي اقرتها الدولة للتخفيف من اثر ارتفاع الاسعار في الأسواق الدولية كان لها أثر محسوس على القدرة الشرائية, كالرفع من الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضريبة على الدخل الاجمالي على الأجور التي تقل عن 30 ألف دج داعيا إلى توسيعها.

كما أبرز أهمية الرقمنة في استقرار الاسواق, مشيرا إلى الدور الذي تلعبه في التحكم بعمليات الاستيراد وتقليص فترة تخليص الحاويات, وتتبع مسار السلع.

و شكلت الندوة فرصة لممثلي الفيدرالية للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني, داعين إلى نصرته ضد العدوان الصهيوني لا سيما من خلال مقاطعة المؤسسات التجارية والصناعية والتجارية والخدماتية التي تدعم الكيان المحتل.

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 20:08
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تعزيز الإنتاج المحلي أفضل ضمانة لحماية القدرة الشرائية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 19:36     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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