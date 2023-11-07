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سوناطراك : الشروع في ترتيبات إستئناف الأنشطة في ليبيا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 17:05     الفئـة : اقتصــاد
سوناطراك : الشروع في ترتيبات إستئناف الأنشطة في ليبيا

الجزائر- تنقل وفد رفيع المستوى من سوناطراك، يقوده الرئيس المدير العام، رشيد حشيشي، يوم الثلاثاء إلى طرابلس، للشروع في الترتيبات الخاصة بإستئناف أنشطة المجمع العمومي في ليبيا، بالشراكة مع الشركة الوطنية للنفط الليبية.

و "تندرج هذه الزيارة في إطار ترسيم عملية استئناف أنشطة مجمع سوناطراك بليبيا, بعد توقف دام لعدة سنوات, والتي ستسمح بتنفيذ الالتزامات التعاقدية لمجمع سوناطراك في مجال الاستكشاف المتعلق بالرقع التعاقدية 065 و 95/96 الواقعتين بحوض غدامس", حسبما أفاد بيان للمجمع.

و يأتي استمرار نشاط سوناطراك بعد الإخطار الرسمي الذي عبرت عنه سوناطراك بشأن رفع حالة القوة القاهرة استجابة لدعوة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية التي وجهتها إلى الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز بليبيا.

و في هذا الإطار, تم استقبال وفد مجمع سوناطراك من طرف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط, فرحات عمر بن قدارة, رفقة مسؤولين من المؤسسة الليبية.

و خلال هذا اللقاء, رحب السيد بن قدارة باستئناف أنشطة سوناطراك بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية, معربا عن إرادته لتقوية الشراكة الثنائية وتعزيز علاقات التعاون بين الشركتين, وفقا لنفس المصدر.

و بالمناسبة, "عبر الطرفان عن التزامهما بوضع كافة الترتيبات من أجل تسهيل استئناف أنشطة مجمع سوناطراك في ليبيا ومواصلة الشراكة المتميزة بين الشركتين".

و لفت البيان بهذا الخصوص إلى أن فريقا رفيع المستوى يتكون من خبراء ومختصين من كلا الطرفين سيعمل على تنفيذ الجوانب التقنية والفنية لاستئناف نشاط سوناطراك وذلك خلال اجتماعات العمل المقرر عقدها غدا الاربعاء.

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 17:10
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سوناطراك : الشروع في ترتيبات إستئناف الأنشطة في ليبيا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 17:05     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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