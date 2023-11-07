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السيد عرقاب يستقبل وفدا عن وزارة المحروقات لجمهورية الكونغو

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 13:17     الفئـة : اقتصــاد
السيد عرقاب يستقبل وفدا عن وزارة المحروقات لجمهورية الكونغو

الجزائر - استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، وفدا عن وزارة المحروقات لجمهورية الكونغو، الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتأتي زيارة الوفد الكونغولي "في إطار تنفيذ مخرجات زيارة وزير المحروقات الكونغولي إلى الجزائر في مايو 2022، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز علاقات التعاون الجزائرية الكونغولية في مجال المحروقات"، يضيف ذات البيان.

وأوضحت الوزارة أن هذا اللقاء شكل أيضا "فرصة للوقوف على حالة علاقات التعاون الثنائية منذ التوقيع بالجزائر العاصمة في 24 مايو 2022 على محضر المحادثات بين البلدين من طرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ونظيره الكونغولي، برونو جان ريتشارد إيتوا ".

هذا المحضر شمل- وفق بيان الوزارة - "العديد من ميادين التعاون الممكنة بين البلدين، لاسيما تبادل الخبرات في مجال وضع الأطر القانونية والتنظيمية لقطاع المحروقات، إنشاء الهيئات التنظيمية، تعزيز أنشطة المحروقات، وكذا تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير قطاع الغاز وخاصة الغاز الطبيعي المسال واستكشاف فرص الاستثمار الممكنة لشركة سوناطراك في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في جمهورية الكونغو وتنمية التعاون في مجال التكوين وتنمية رأس المال البشري".

كما أشار المصدر ذاته أن برنامج زيارة الوفد الكونغولي سيمكن "من عقد لقاءات وزيارات إلى كل من شركة سوناطراك وشركة نفطال من أجل الاطلاع على تجربتهما في مجال البحث والاستكشاف وتسويق المواد البترولية، كما سيقوم الوفد بزيارة إلى المعهد الجزائري للبترول (IAP) للاطلاع على خبرته في مجال التكوين وبحث فرص التعاون في هذا الإطار".

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السيد عرقاب يستقبل وفدا عن وزارة المحروقات لجمهورية الكونغو
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 13:17     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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