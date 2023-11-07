Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سوناطراك: مشروع بولي بروبلين بتركيا محور لقاء السيد حشيشي مع رئيس شركة رونيسانس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 08:33     الفئـة : اقتصــاد
سوناطراك: مشروع بولي بروبلين بتركيا محور لقاء السيد حشيشي مع رئيس شركة رونيسانس

الجزائر - التقى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، مع رئيس الشركة القابضة رونيسانس التركية، إيرمان إليجاك، حيث تطرق الطرفان للمشروع البتروكيميائي المشترك لإنتاج البولي بروبيلين، حسب ما أفاد به بيان للمجمع.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر المديرية العامة للمجمع، بحضور مسؤولين سامين من الشركتين، ناقش الطرفان "سير المشروع البتروكيميائي لإنتاج البولي بروبيلين بمدينة جيهان التركية، الذي يتم إنجازه بشكل مشترك بين سوناطراك ورونيسانس".

وذكر البيان بأن سوناطراك تحوز على 34 بالمائة من هذا المشروع وتضمن إمداده بالبروبان كمادة أولية، بموجب اتفاق طويل الأمد على أساس الأسعار المعمول بها في الأسواق العالمية.

وفي ختام هذا اللقاء، اتفق الطرفان على "العمل لإيجاد فرص عمل جديدة والبحث عن سبل الشراكة المستقبلية"، وفقا لذات البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
سوناطراك: مشروع بولي بروبلين بتركيا محور لقاء السيد حشيشي مع رئيس شركة رونيسانس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 08:33     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.11.07

رقمنة قطاع التكوين والتعليم المهني أساس تطوير أداء المرفق العام

23.11.07

اللجنة الصحراوية لدعم الأسرى تدعو إلى وضع حد نهائي لاعتقال المدافعين عن حق تقرير المصير

23.11.07

التكفل بالسكتة الدماغية: تكوين 80 طبيبا من غرب البلاد

23.11.07

السيد عرقاب يستقبل وفدا عن وزارة المحروقات لجمهورية الكونغو

23.11.07

حوادث المرور: وفاة 40 شخصا وجرح 1666 آخرين خلال أسبوع

23.11.07

الجزائر حريصة على الدفاع عن مصالح إفريقيا وعن حق الشعوب في تقرير المصير

الأكثــر قـراءة

23.11.06

"لا يمكن التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات المغرضة"

23.11.06

مجلس قضاء الجزائر: إلتماس تشديد العقوبة ضد كل من نورالدين بدوي و عبد المالك بوضياف

23.11.06

وزير العدل يثني على الرعاية التي يوليها رئيس الجمهورية للسلطة القضائية

23.11.06

النص الكامل لكلمة رئيس الجمهورية بمناسبة إفتتاح السنة القضائية 2023-2024

23.11.06

رئيس الجمهورية يحث دائما على إيلاء أهمية خاصة للعناية بالذاكرة الوطنية

23.11.06

رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح السنة القضائية الجديدة