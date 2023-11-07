اقتصاد أخضر: مشاركة سبع هيئات ومؤسسات جزائرية في صالون "إيكوموندو" بإيطاليا

ريميني (إيطاليا) - تشارك سبع هيئات ومؤسسات اقتصادية جزائرية ناشطة في مجال الطاقات المتجددة والتدوير، في الطبعة الـ26 للصالون الدولي للاقتصاد الأخضر والدائري "إيكوموندو"، الذي ينظم من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري في مدينة ريميني الإيطالية.

ويضم الوفد الجزائري المشارك في هذه التظاهرة الدولية المرجعية في مجال التكنولوجيا والحلول الصناعية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، كلا من مركز تنمية الطاقات المتجددة "CDER"، ومحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية "CEREFE"، الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده "APRUE"، مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية "CRAPC"، المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "GICA"، والشركة الخاصة ايفوتريك SARL EVOTRIK المتخصصة في الطاقات المتجددة، وكذا الشركة الخاصة "حظنة للبيئة والرسكلة" SARL HODNA ENVIRONMENT AND RECYCLING.

وفي هذا الإطار، سيشارك الوفد الجزائري على وجه الخصوص في لقاءات ثنائية "B2B" مع نظرائهم الإيطاليين والدوليين، منظمة من طرف مركز تنمية الطاقات المتجددة، التي تقود الوفد، بالتنسيق مع مجموعة المعارض الإيطالية "IEG" باعتباره الشريك الرسمي له في الجزائر.

وأكد رئيس العلاقات الخارجية للمركز، كريم قرنوتي، في تصريح ل/وأج له اليوم الاثنين، أن مشاركة الوفد الجزائري تهدف بالأساس إلى الاطلاع على التطورات الحاصلة في الاقتصاد الأخضر، وإبراز إمكانيات الجزائر في هذا المجال.

وبالنسبة للهيئات البحثية، فإن المشاركة في هذا الحدث العالمي يأتي "تماشيا مع توجيهات السلطات العليا بضرورة انفتاح مراكز البحث على المحيط الاجتماعي والاقتصادي، وتفعيل كل ما من شأنه تحقيق شراكات قائمة على مبدا رابح-رابح فضلا في مجال التنمية المستدامة، فضلا عن استغلال مخرجات البحوث المنجزة في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية".

وسيسمح هذا الموعد كذلك "برفع التحدي للمؤسسات الجزائرية من أجل إبراز ابتكاراتها وإمكانياتها في مجال الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التعاون بين الجزائر وإيطاليا في مجال تثمين وتسيير ومعالجة النفايات باستخدام أحدث التكنولوجيات والمناهج"، يضيف السيد قرنوتي.

بدورها، اعتبرت مديرة المعارض العالمية في قسم التكنولوجيا الخضراء، بمجموعة المعارض الإيطالية المنظمة لهذا الصالون، أليساندرا أستولفي، في تصريح ل/واج أن الحدث يشكل "فضاء ملائما للترويج لقدرات المؤسسات الجزائرية على المستوى الدولي، وتشجيع تبادل الخبرات في مختلف الأنشطة الذات الصلة بالاقتصاد الأخضر".

كما "تجسد المشاركة الجزائرية متانة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجزائر وإيطاليا في مجال الانتقال الطاقوي، بفضل العلاقات الثنائية الممتازة التي ترجمتها الزيارات المتبادلة لقادة البلدين، تضيف المسؤولة.

وتنظم هذه الطبعة ال26 لمعرض "إيكوموندو" تحت شعار "نظم الانتقال الايكولوجي"، بمشاركة أكثر من 1500 شركة ناشطة في مجال الخدمات والتقنيات البيئية، وتسيير المياه، والنفايات، والنسيج، والطاقة الحيوية، وحماية التربة، فضلا عن مجالات النقل، والزراعة، والمدن المستدامة، من 30 بلد اجنبي، وهي أكبر مشاركة منذ إنشاء التظاهرة.

وتم تخصيص أزيد من 150 ألف متر مربع لاستضافة العارضين في هذا الصالون الذي ينتظر أن يزوره أكثر من 85 ألف شخص، حسب السيدة أستوفلي.

من جهة أخرى، أكد رئيس مجموعة المعارض الايطالية، برابوني كورادو أرتورو، أن إفريقيا ومنطقة الحوض المتوسط ستحظى باهتمام خاص جدا في هذه الطبعة، نظرا لمشاركة لحدة المشاكل البيئية التي تعرفها.

وإلى جانب فضاءات العرض، سيشهد هذا الموعد أكثر من 230 ندوة وحلقة نقاش ستخصص لأفضل الممارسات في الاقتصاد الدائري، والحديث مع أبرز الشخصيات في هذا المجال، وترقية العلاقات التجارية في مختلف شعبه، كما سيتم التطرق فيها إلى التقنيات والجوانب التشريعية واتجاهات تطور هذا السوق.