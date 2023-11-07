سونلغاز وتوتال للطاقة تبحثان سبل تعزيز التعاون

الجزائر - استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، المدير العام لشركة توتال للطاقة- فرع الجزائر، مفدي زكريا شيخ، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الطرفين وآفاقه المستقبلية، حسب ما أفاد به بيان للمجمع العمومي.

وخلال جلسة العمل التي تمت على مستوى المديرية العامة لسونلغاز، ناقش الطرفان اهتمامهما بالشراكة في مجالات الطاقات المتجددة وتخزين الكهرباء وكذا تطوير الترابط الكهربائي بالإضافة لإمكانيات تبادل الخبرات في المجالات سابقة الذكر، حسب البيان.

ويندرج اللقاء "في إطار السياسة المنتهجة من طرف سونلغاز والرامية لتطوير علاقات الشراكة الخارجية للمجمع"، يضيف المصدر نفسه.

من جهة أخرى، عقد الرئيس المدير العام لسونلغاز، يوم الاثنين، اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع المدير العام لشركة الطاقة لجمهورية مالي، عبد الله جبريل ديالو، حيث ناقش الطرفان سبل تفعيل الشراكة بين المجمع العمومي وشركة الطاقة المالية.

ويندرج اللقاء الذي تم بحضور عدد من الإطارات المسيرة في الشركتين، "في إطار تفعيل مستوى الشراكة الخارجية لسونلغاز على الصعيد القاري"، حسب بيان للمجمع العمومي.

وخلال الاجتماع، أكد السيد عجال اهتمام سونلغاز بتفعيل التعاون مع شركة مالي للطاقة، مؤكدا "حرصه على تجسيد كل المباحثات السابقة المتعلقة بملف التعاون بين الشركتين على أرض الواقع في مختلف مجالات الطاقة، وذلك بالنظر إلى مستوى الخبرة التي تتمتع بها سونلغاز في مجالات انتاج الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز، وكذا الصيانة والتكوين والرقمنة إلى جانب حرصها على نقل خبرتها إلى الجارة مالي".

كما اقترح الرئيس المدير العام لسونلغاز أن تكون بداية هذه الشراكة بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون تم إعداده على مستوى سونلغاز، ليكون "القاعدة الأساسية" التي سيتم وفقها بناء هذه الشراكة و"لبنة أولية" للدفع بعجلة التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة.

من جانبه عبر السيد ديالو عن سعي شركته للتعاون مع سونلغاز، خاصة في مجالات الكهربة والهندسة والتكوين وكذا الاستفادة مما تملكه سونلغاز من خبرات في مجال استعمال التقنيات المعلوماتية الحديثة، يضيف البيان.