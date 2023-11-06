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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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التأثيرات السلبية للنظم الزراعية والغذائية العالمية على الصحة و البيئة تكلف 10 آلاف مليار دولار

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 17:28     الفئـة : اقتصــاد
التأثيرات السلبية للنظم الزراعية والغذائية العالمية على الصحة و البيئة تكلف 10 آلاف مليار دولار

الجزائر - تفرض النظم الزراعية والغذائية الحالية تكاليف مستترة باهظة على الصحة البيئة والمجتمع بما يعادل 10.000 مليار دولار في السنة، وفقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) الذي نشر يوم الإثنين على موقعها الالكتروني.

و بحسب التحليل الذي اجرته الفاو و الذي شمل 154 بلدا يمثل هذا المبلغ حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

و يشير اصدار عام 2023 من تقرير حالة الأغذية و الزراعة الى أن أكبر التكاليف المستترة (أكثر من 70 في المائة) تنشأ عن الأنماط الغذائية غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية الدهون والسكريات و الأغذية المصنعة التي تؤدي إلى السمنة والأمراض غير المعدية (سرطان,السكري و أمراض القلب) وتسبب بالتالي خسائر في إنتاجية اليد العاملة.

و هذه الخسائر مرتفعة بشكل خاص في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا, يضيف التقرير.

و يشير البيان أن خمس التكاليف الإجمالية ترتبط بالبيئة مشيرا الى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والنيتروجين، والتغيرات في طرق استغلال الأراضي، واستخدام المياه.

و بحسب المنظمة الأممية, تؤثر هذه المشكلة في جميع البلدان ومن المحتمل أن يكون تقدير نطاقها تقديرا ناقصا بفعل قلة البيانات.

الا انها تعتقد أن البلدان المنخفضة الدخل هي الأكثر تضررا نسبيا من التكاليف المستترة للنظم الزراعية والغذائية التي تمثل أكثر من ربع ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنة بأقل من 12 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل وأقل من 8 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل.

و في البلدان المنخفضة الدخل، تكون التكاليف المستترة المتصلة بالفقر والنقص الغذائي التكاليف الأعلى.

و يدعو التقرير الحكومات والقطاع الخاص إلى إجراء تحليلات أكثر انتظاما وتفصيلا للتكاليف المستترة أو "الحقيقية" الناشئة عن النظم الزراعية والغذائية من خلال حساب التكاليف الحقيقية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من حدة الأضرار الناجمة عنها.

و دعى شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، "الى التزام جماعي لتحسين  النظم الزراعية والغذائية مما يسمح لمواجهة التحديات العالمية المتصاعدة المتمثلة في توافر الأغذية، وإمكانية الحصول عليها، والقدرة على تحمل كلفتها, وكذا مواجهة أزمة المناخ وتفاقم الفقر؛ وغير ذلك من الأزمات المتداخلة.

آخر تعديل على الإثنين, 06 نوفمبر 2023 17:44
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التأثيرات السلبية للنظم الزراعية والغذائية العالمية على الصحة و البيئة تكلف 10 آلاف مليار دولار
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 17:28     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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