السيد هني يترأس اجتماعا حول ضبط سوق المواد الغذائية و الفلاحية الواسعة الاستهلاك

الجزائر - ترأس وزير الفلاحة و التنمية الريفية,محمد عبد الحفيظ هني, اجتماعا تنسيقيا لدراسة التدابير العملية المتعلقة بضبط سوق المواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع و التحضير للموسم الفلاحي 2023-2024, حسبما أفاد به, اليوم الاثنين, بيان للوزارة.

و بحسب البيان فقد تمحور هذا اللقاء, الذي جرى أمس الأحد بمقر الوزارة, بحضور إطارات من الوزارة وممثلين عن وزارة التجارة و ترقية الصادرات و ممثلي مختلف المؤسسات والدواوين التابعة للقطاع, حول التدابير العملية المتعلقة بضبط سوق المواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.

كما تطرق الى عدة ملفات مهمة و ذات أولوية لاسيما ما يتعلق بالتحضير للموسم الفلاحي 2023-2024 و مجريات حملة الحرث و البذر.

"وفي هذا السياق، تم التطرق إلى آخر الإجراءات المتخذة لإنجاح حملة الحرث و البذر لهذا الموسم, لاسيما ما يتعلق بتعبئة المدخلات الفلاحية (الأسمدة والبذور) وتقييم التحضيرات القائمة ميدانيا مع ايفاد لجان تفتيشية لكل الولايات المنتجة للحبوب.

وفي نفس السياق ، تم إسداء تعليمات لمرافقة منتجي البقول الجافة من خلال توفير البذور ورفع المساحة المزروعة بالبقوليات .

من جانبه, قدم ممثل وزارة التجارة و ترقية الصادرات عرض مفصل حول الخارطة الجديدة لتوزيع حليب الأكياس المدعم من أجل تحديث المتابعة والرقابة من طرف أعوان مديريات التجارة و كل المصالح المختصة على مستوى كل الولايات و هذا لضمان وفرته بكل مناطق الوطن.

و قد ثمن الوزير المجهودات المبذولة لتنسيق التام بين القطاعين وكذا رقمنه خارطة توزيع المادة الأولية للملبنات العمومية والخاصة.

كما كان اللقاء فرصة لعرض قائمة المنتجات الفلاحية المعنية بتحديد هوامش الربح الخاصة ببعض المواد الاستهلاكية الأساسية.

وفي ختام هذا اللقاء , تم اسداء تعليمات صارمة لغرض التكفل "الأنجع و السريع" بكافة الانشغالات المطروحة, لاسيما ما تعلق بتموين السوق باللحوم الحمراء والبيضاء والبيض بغرض توفيرها للمستهلك بأسعار معقولة تكون في متناوله.

و قد حضر اللقاء كل من الامين العام للغرفة الوطنية للفلاحة, وممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والامين العام للاتحاد الوطني للتجار و الحرفيين الجزائريين, وكذا ممثلين عن الجمعية الوطنية لناقلي وموزعي الحليب و الفيدرالية الوطنية لمربي الدواجن و الجمعية الوطنية لمستوردي اللحوم الحمراء, الى جانب المجلس المهني لشعبة الحبوب و متعاملين اقتصادين في إنتاج البقول الجافة , وفق ذات المصدر.