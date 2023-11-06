مجمع سوناطراك يطلق برنامج لتعزيز ثقافة السلامة والوقاية من حوادث العمل

ويندرج برنامج "قواعد سلامتي" الذي يرتكز على منشورات بيداغوجية وأشرطة سمعية بصرية قصيرة تتناول محاور مختلفة من قواعد السلامة الواجب مراعاتها خلال تأدية المهام في إطار جهود سوناطراك لتعزيز ثقافة الوقاية بمنشآت الشركة، وتجسيدا لبنود البيان العام لسياسة الصحة والسلامة والبيئة لسوناطراك المرتكز على مبدأ إدارة المخاطر القائم على حماية القيم الأساسية الثلاث المتمثلة في الإنسان وأدوات الإنتاج والبيئة، والمحافظة عليها، يضيف البيان .
وجاء إطلاق البرنامج خلال لقاء تحسيسي عقد بمقر المديرية العامة لسوناطراك تناول مجال الصحة والسلامة والبيئة، وذلك تحت إشراف السيد رشيد حشيشي الرئيس المدير العام للمجمع، بحضور مدراء وإطارات المؤسسة.
وسيتم تنفيذ برنامج "قواعد سلامتي" عبر حملة تحسيسية شاملة على مستوى هياكل شركة سوناطراك بغرض تحسين نجاعة نظام الصحة والسلامة والبيئة، بحسب المصدر ذاته.