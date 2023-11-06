Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجمع سوناطراك يطلق برنامج لتعزيز ثقافة السلامة والوقاية من حوادث العمل

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 13:01     الفئـة : اقتصــاد
مجمع سوناطراك يطلق برنامج لتعزيز ثقافة السلامة والوقاية من حوادث العمل

الجزائر - أطلق مجمع سوناطراك اليوم الاثنين رسميا برنامج "قواعد سلامتي" الذي تشرف عليه المديرية المركزية للصحة والسلامة والبيئة للمجمع والهادف إلى تحسين ثقافة العمال فيما يخص السلامة والوقاية من حوادث العمل بمختلف المواقع العملياتية للشركة، وفق ما جاء في بيان للمجمع.

ويندرج برنامج "قواعد سلامتي"  الذي يرتكز على منشورات بيداغوجية وأشرطة سمعية بصرية قصيرة تتناول محاور مختلفة من قواعد السلامة الواجب مراعاتها خلال تأدية المهام في إطار جهود سوناطراك لتعزيز ثقافة الوقاية بمنشآت الشركة، وتجسيدا لبنود البيان العام لسياسة الصحة والسلامة والبيئة لسوناطراك المرتكز على مبدأ إدارة المخاطر القائم على حماية القيم الأساسية الثلاث المتمثلة في الإنسان وأدوات الإنتاج والبيئة، والمحافظة عليها، يضيف البيان .

وجاء إطلاق البرنامج خلال لقاء تحسيسي عقد بمقر المديرية العامة لسوناطراك تناول مجال الصحة والسلامة والبيئة، وذلك تحت إشراف السيد رشيد حشيشي الرئيس المدير العام للمجمع، بحضور مدراء وإطارات المؤسسة.

وسيتم تنفيذ برنامج "قواعد سلامتي" عبر حملة تحسيسية شاملة على مستوى هياكل شركة سوناطراك بغرض تحسين نجاعة نظام الصحة والسلامة والبيئة، بحسب المصدر ذاته.

كلـمات مفتـاحيــة :
مجمع سوناطراك يطلق برنامج لتعزيز ثقافة السلامة والوقاية من حوادث العمل
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 13:01     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.11.06

العدوان على غزة: تقديم شكوى جماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس المقبل

23.11.06

الرئيس عباس يحذر من خطورة تواصل الإعتداءات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني

23.11.06

البطولة الإفريقية للتايكواندو: المصارع هاني طبيب يحرز الميدالية البرونزية

23.11.06

المجلس الشعبي الوطني : عرض مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية غدا

23.11.06

الرئيس الأول للمحكمة العليا يؤكد أهمية تكريس أخلقة العمل القضائي

23.11.06

انعقاد الدورة ال6 للمشاورات السياسية الجزائرية-الكورية الجنوبية

الأكثــر قـراءة

23.11.06

النص الكامل لكلمة رئيس الجمهورية بمناسبة إفتتاح السنة القضائية 2023-2024

23.11.06

رئيس الجمهورية يحث دائما على إيلاء أهمية خاصة للعناية بالذاكرة الوطنية

23.11.06

"لا يمكن التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات المغرضة"

23.11.06

ثورة أول نوفمبر "قضت على أسطورة الجيش الإستعماري الذي لا يقهر" (مجلة الجيش)

23.11.06

عطاف يجري لقاءات عديدة ومكثفة مع السلطات العليا في سلوفينيا

23.11.06

مجلس قضاء الجزائر: إلتماس تشديد العقوبة ضد كل من نورالدين بدوي و عبد المالك بوضياف