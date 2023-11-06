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السيد عرقاب يستقبل الرئيسة المديرة العامة للشركة الإيطالية "زهيرو"

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 12:53     الفئـة : اقتصــاد
السيد عرقاب يستقبل الرئيسة المديرة العامة للشركة الإيطالية &quot;زهيرو&quot;

الجزائر - استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، الرئيسة المديرة العامة للشركة الإيطالية المتخصصة في مجال الطاقات المتجددة، "زهيرو" (ZHERO)، ألسندرا باسيني، حيث تباحث معها سبل تعزيز التعاون والاستثمار في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، بحضور سفير إيطاليا لدى الجزائر وإطارات من الوزارة، بحث سبل تعزيز التعاون والاستثمار في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، على غرار إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهرو-ضوئية، والترابط الكهربائي مع إيطاليا، وتطوير الهيدروجين الأخضر والأمونيا، يضيف نفس المصدر.

وفي هذا الصدد، قدم السيد عرقاب لمحة شاملة عن برنامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة بالجزائر من طرف سونلغاز، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين.

كما أكد الوزير استعداد القطاع لتعزيز التعاون في مجال سياسات الاستثمار في الطاقات المتجددة وتوفير الأدوات العملية والعلمية وكذا تبادل الخبرات، التكوين والتدريب ونقل التكنولوجيا.

ومن جانبها، قدمت السيدة باسيني عرضا حول مشروع لتطوير الطاقات المتجددة وإنتاج الكهرباء الخضراء بالجزائر، بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في المجال.

وفي ختام هذا اللقاء، اتفق الجانبان على تكوين فريق عمل مشترك لدراسة جميع جوانب المشروع المقدم من طرف شركة "زهيرو"، حسب الوزارة.

وتعتبر شركة "زهيرو" الإيطالية من الشركات الرائدة في مجال تقديم الحلول وتطوير مشاريع الطاقات الجديدة والمتجددة وتخزينها وكذا في مجال الترابط الطاقوي والحد من الانبعاثات وتقليص فاتورة الإنتاج ودعم المحتوى المحلي، باستخدام آخر التكنولوجيات في هذه المجالات، وفقا للبيان.

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السيد عرقاب يستقبل الرئيسة المديرة العامة للشركة الإيطالية "زهيرو"
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 12:53     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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