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تصدير: تنظيم ورشة عمل يوم الثلاثاء حول الإجراءات البنكية والجمركية والضريبية

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 08:10     الفئـة : اقتصــاد
تصدير: تنظيم ورشة عمل يوم الثلاثاء حول الإجراءات البنكية والجمركية والضريبية

الجزائر - تنظم وزارة التجارة وترقية الصادرات، يوم الثلاثاء المقبل، ورشة عمل حول الإجراءات البنكية والجمركية والضريبية الخاصة بعملية التصدير، حسبما أفاد به اليوم الاحد بيان للوزارة.

وتهدف هذه الورشة، التي ستعقد بالجزائر العاصمة تحت إشراف كل من وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، ووزير المالية لعزيز فايد، إلى "الإصغاء إلى الانشغالات والتحديات التي تواجه المصدرين فيما يتعلق بالإجراءات المالية والمصرفية والجمركية"، حسب المصدر ذاته.

وسيشارك في هذه الورشة كل من إطارات قطاع التجارة وترقية الصادرات، والهيئات تحت الوصاية، وإطارات قطاع وزارة المالية، وبنك الجزائر، والجمارك، والضرائب.

كما ستشهد ذات التظاهرة مشاركة ممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وممثلي البنوك، وممثلي الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، علاوة عن رؤساء الجمعيات المهنية، وممثلين عن الشعب المهنية ومؤسسات مصدرة في عديد القطاعات.

آخر تعديل على الإثنين, 06 نوفمبر 2023 10:25
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تصدير: تنظيم ورشة عمل يوم الثلاثاء حول الإجراءات البنكية والجمركية والضريبية
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 08:10     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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