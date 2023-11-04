المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة: لجنة وزارية مشتركة لاستكمال ربط 40.000 وحدة سكنية بشبكة المياه

الجزائر - أمر وزير السكن و العمران و المدينة, محمد طارق بلعريبي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, بتشكيل لجنة مشتركة بين دائرته الوزارية وزارة الري مهمتها ''المتابعة اليومية و الدورية'' لمشاريع ربط 40.000 وحدة سكنية بالمياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) تحسبا لتوزيعها مطلع 2024.

وأوضح الوزير, خلال ترؤسه, رفقة وزير الري, طه دربال, وبحضور والي ولاية الجزائر, محمد عبد النور رابحي, لاجتماع تقني ضم مدراء مركزيين من الوزارتين, بموقع 6000 سكن تابع للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله, أن هذه اللجنة ستعمل على ''ازالة جميع العوائق التي من شأنها عرقلة تقدم وتيرة اشغال العديد من مشاريع ربط السكنات بالمياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي".

كما ستعمل اللجنة, يضيف الوزير, على "تسليم هذه المشاريع في الآجال المحددة للسماح بتوزيع احياء مكتملة تتوفر على كل شروط الحياة الكريمة".

و استهل الاجتماع بتقديم عرض حول المخطط التوجيهي لشبكات الصرف الصحي حيث تم التوضيح أن محطة تصفية المياه المتواجدة على مستوى جنوب مدينة سيدي عبد الله, بلغت نسبة تقدم اشغال بها 75 بالمئة و من المزمع الانتهاء منها نهاية مارس 2024.

وفيما يخص شبكة المياه الصالحة للشرب, فقد تم تقديم عرض حول وضعية المجمعات المائية البالغ عددها 6 مجمعات, وضع منها واحد حيز الخدمة, أما باقي المجمعات فهي في طور الإنجاز.

وحسب الشروحات المقدمة فانه تم الانطلاق ''مؤخرا'' في اشغال انجاز المجمع المائي الثاني والذي يشمل خزانين سعة كل واحد منهما 25000 م3, في حين تتكفل مديرية الموارد المائية بإنجاز المجمع المائي الثالث الذي يشمل خزانين سعة كل واحد منهما 7500م3 والذي عرف انطلاق أشغاله في سبتمبر المنصرم.

كما أوضحت الارقام المعروضة نسبة تقدم إنجاز المجمع المائي الرابع (30000 م3) بـ 50 بالمئة, في حين انتهت الاشغال بالمجمعين الخامس و السادس واللذان يشملان خزانين سعة كل واحد منهما 10000 م3.

ومن جانب آخر, تم تقديم عرض حول مدى تقدم أشغال الربط بقنوات المياه الصالحة للشرب بداخل وخارج المواقع السكنية التي من شأنها القضاء على مشكل التزويد بالمياه لقاطني المدينة الجديدة لسيدي عبد الله, بالإضافة إلى توفير المياه الصالحة للشرب بطريقة ''سلسة ومنتظمة'' بالنسبة إلى 35.644 وحدة سكنية بالمدينة.

و تم ايضا تقديم عرض حول مشروع ربط محطة تحلية مياه البحر ''فوكة 2'' بالمجمع المائي ''الساحل'' وعبره المدينة الجديدة سيدي عبد الله و بلديات غرب العاصمة, اضافة الى قنوات الربط للمدينة الجديدة بوينان و الاقطاب السكنية الصفصاف, حوش الريح و بلديات شرق البليدة.

وخلال الزيارة ميدانيا, تفقد السيد بلعريبي رفقة السيد دربال, محطة تصفية المياه المتواجدة على مستوى الجهة الجنوبية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله, أين وقف الوفد الوزاري على مدى تقدم أشغال إنجازها قبل ان يزور موقع إنجاز المجمع المائي 30000 م3، أين أسدى وزير السكن والعمران والمدينة تعليمات تقضي ''بضرورة تسريع وتيرة الأشغال".

كما تفقد ايضا الوفد الوزاري موقع إنجاز المجمع المائي 7500 م3 و 25000م3للوقوف على مدى تقدم وتيرة الأشغال بالمشروعين.

وفي تصريح صحفي عقب الزيارة الميدانية اكد السيد بلعريبي أن ''التنسيق الحكومي" سيمكن من توزيع ''مع بداية 2024 على الاقل 40.000 وحدة سكنية" بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله, مشيدا بالدور الذي تلعبه وزارة الري في تسريع وتيرة انجاز المشاريع الخاصة بتزويد السكنات بالمياه الصالحة للشرب و انجاز قنوات الصرف الصحي.

وافاد أن ''استثمارات ضخمة '' تقدر بأكثر من 15 مليار دينار تم رصدها من اجل انجاز هذه المشاريع, مؤكدا أن عمليات ''بناء السكنات و توفير السكن للمواطن الجزائري'' ستتواصل وفقا لتعليمات رئيس الجهورية, السيد عبد المجيد تبون.

من جهته اوضح وزير الري ان وتيرة سير اشغال مختلف المشاريع ''مقبولة '' مؤكدا انه تم اعطاء ''اوامر صارمة لتسريع وتيرة الانجاز من اجل احترام آجال التسليم لما لها من علاقة مباشرة مع تسليم السكنات''.

و قال ايضا ان دائرته الوزارية عملت مع وزارة السكن و العمران و المدينة على التكفل بكل الانشغالات من اجل تسليم سكنات لائقة تتوفر على الخدمات العمومية و المرافق العامة.