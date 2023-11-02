خلادي يدعو إلى التفكير في تطوير وتحديث عمل الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية

الجزائر - دعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، خلال مشاركته في أشغال الجمعية العامة السنوية للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة التي عقدت أمس الاربعاء بالعاصمة الروسية موسكو، إلى التفكير في تطوير وتحديث عمل الجمعية بما يتوافق وحجمها والتطور الذي يعرفه العصر، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للمجلس.

وجاء في البيان أن السيد بوشناق خلادي ثمن العمل المنجز خلال العهدة المنتهية والدور الكبير لرئيسة الجمعية في ذلك، رغم الظروف والصعوبات التي عرفتها المرحلة، داعيا بالمناسبة الى التفكير في تطوير وتحديث عمل الجمعية بما يتوافق و حجمها و التطور الذي يعرفه العصر، ومؤكدا استعداد المجلس الجزائري للمساهمة في ذلك خاصة في ظل الديناميكية التي تعرفها الجزائر في كل المجالات.

وعلى هامش مشاركته في اشغال الجمعية، أجرى السيد بوشناق خلادي لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه منهم رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لكل من اليونان و مالي وكوراساو و الجمهورية الديمقراطية للكونغو ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجمهورية الصين الشعبية والامين العام للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة، و كذا نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجمهورية موريتانيا.

كما أجرى محادثات مع رئيسة الغرفة المدنية لروسيا، توجت بإمضاء مذكرة تفاهم، وحضر اشغال الجمعية العامة العادية للغرفة المدنية لروسيا كضيف شرف رفقة الاعضاء المشاركين في الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية والهيئات المماثلة، وفقا للبيان.

وفيما يخص أشغال الجمعية، أوضح البيان أن أعضاء الجمعية ناقشوا مواضيع متنوعة، ابرزها تقديم تقرير حول الموضوع الرئيسي و الذي كان خلال هذه العهدة " الحياة في عصر الرقمنة: تحديات جديدة و البحث عن الحلول"، كما تم عرض و مناقشة كل من النظام الداخلي الجديد للجمعية والتقرير الادبي و المالي للعهدة المنتهية التي تولت رئاستها روسيا.

كما تم تزكية المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدولة كوراساو لرئاسة العهدة الجديدة و المصادقة على انضمام كل من البرازيل و البيرو كأعضاء جدد بالجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية.

وثمن المشاركون اقتراح مجلس الجمهورية الشعبية الصينية استضافة الجمعية العامة القادمة في مدينة شانغهاي.

للإشارة، الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية و الهيئات المماثلة هي جمعية تضم مجالس لأكثر من 70 دولة في أربع قارات و هي إفريقيا وأمريكا اللاتينية و الكارييب وآسيا وأوروبا، وهدفها تعزيز الحوار وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين أعضائها وتشجيع الحوار بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في العالم بشكل عام.