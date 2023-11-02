كناب-بنك : إطلاق بوابة إلكترونية جديدة ومنصة رقمية

الطبعة ال 26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب : اختتام الصالون بعد عشرة أيام من النشاط -

فلسطين: تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية, وسط قلق من الاستهداف العمدي للمرافق الطبية -

المجلس الأعلى للشباب يستقبل وفدا عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني -

المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة: لجنة وزارية مشتركة لاستكمال ربط 40.000 وحدة سكنية بشبكة المياه -

عدالة: ضرورة مواصلة العمل لتحسين الخدمة العمومية القضائية المقدمة للمواطن -

البرلمان العربي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الفلسطينيين -

الجامعة العربية توجه نداء عاجلا لمجلس الأمن لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة -

سفير فلسطين بالجزائر: الكيان الصهيوني ليس لديه مشروع يقدمه للعالم سوى الحرب والاحتلال -

مكافحة السرطان: المرافعة من أجل تعزيز العمل المشرك بين الدول العربية -

سيلا 2023: توافد أزيد من 2.7 مليون زائر على الطبعة ال26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب -

الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة يشيد بالمبادرة الوطنية لمكافحة داء السرطان التي أطلقها رئيس الجمهورية -

مشروع قانون المالية 2024: جملة من التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الاستثمار -

كرة اليد/تحضيرات بطولة إفريقيا للأمم-2024: فوز المنتخب الجزائري على نظيره السعودي وديا (27-23) -

مشروع قانون المالية: توقع نمو اقتصادي ب2ر4 بالمائة في 2024 -

فلسطين: 9572 شهيد وأكثر من 26 ألف جريح جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية -

المجلس الشعبي الوطني: فايد يعرض مشروع قانون المالية ل2024 -

ارتفاع عدد مشتركي خدمة الألياف البصرية في الجزائر الى مليون مشترك -

الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي لمواجهة تحديات عالم الشغل -

استيراد: استخراج شهادة اثبات الاحترام عبر المنصة الرقمية الجديدة ابتداء من غد الأحد -