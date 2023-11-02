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كناب-بنك : إطلاق بوابة إلكترونية جديدة ومنصة رقمية

  أدرج يـوم : الخميس, 02 نوفمبر 2023 13:48     الفئـة : اقتصــاد
كناب-بنك : إطلاق بوابة إلكترونية جديدة ومنصة رقمية

الجزائر - أعلن الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط-بنك (كناب-بنك) عن إطلاق بوابة إلكترونية جديدة ومنصة رقمية لطلبات التمويل في إطار عصرنة خدماتها الإلكترونية، حسبما أشار إليه يوم الخميس بيان للبنك العمومي.

و جاء في البيان: "بمناسبة اليوم العالمي للتوفير, يكشف كناب-بنك عن بوابته الإلكترونية ومنصته الرقمية الجديدتين لطلبات التمويل من أجل تجربة بنكية إلكترونية عصرية ومحسنة".

و قد صمم الموقع الإلكتروني www.cnepbanque.dz ليكون "أكثر ديناميكية وتفاعلية" من خلال تقديم وظائف جديدة.

و يتعلق الأمر, يضيف البنك, ب"واجهة مستخدم عصرية مع تصميم راق من أجل تصفح أكثر سلاسة, وعرض كامل لعروض ومنتجات البنك مع قائمة تتضمن عدة أقسام لتسهيل الوصول إلى العروض المخصصة للزبائن من الأفراد والمهنيين والمؤسسات".

و أوضح البيان أن "البوابة الإلكترونية الجديدة تضمن خدمة مساعدة الزبائن على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع للإجابة على أسئلة الزبائن والمواطنين في ظل أمن معزز بفضل البروتوكولات المتقدمة لحماية بيانات الزبائن".

كما أطلقت المؤسسة المالية خدمة طلب التمويل عن بعد حيث يمكن الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني الجديد.

و أكد كناب-بنك أن "هذا الحل المصمم خصيصا والسريع والآمن يجعل عملية طلب القرض أسهل وفي متناول الجميع، أيا كانت احتياجات التمويل".

آخر تعديل على الخميس, 02 نوفمبر 2023 14:01
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كناب-بنك : إطلاق بوابة إلكترونية جديدة ومنصة رقمية
  أدرج يـوم : الخميس, 02 نوفمبر 2023 13:48     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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