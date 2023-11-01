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سكنات عدل1: إطلاق منصة إلكترونية لتمليك السكنات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نوفمبر 2023 16:14     الفئـة : اقتصــاد
سكنات عدل1: إطلاق منصة إلكترونية لتمليك السكنات

الجزائر - أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، اليوم الأربعاء، منصة إلكترونية خاصة بتمليك السكنات للمستفيدين من البرنامج الأول لسكنات البيع بالإيجار، حسب ما أفاد به بيان للوكالة.

وأوضح البيان أنه يمكن ابتداء من اليوم الاربعاء لقاطني سكنات صيغة البيع بالإيجار الراغبين في تحويل ملكية سكناتهم، الولوج إلى المنصة الالكترونية المخصصة لذلك عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي لوكالة "عدل"، من خلال خانة "رفع اليد" (main levée).

وتتيح هذه المنصة عدة خدمات إلكترونية، إذ تسمح لمستخدميها بمعرفة الجزء المتبقي من السعر الاجمالي للسكن، والحصول على شهادة تسديد السعر الاجمالي للسكن، ورفع اليد، بالإضافة إلى تحديد الموعد مع الموثق ومختلف الإجراءات المتعلقة بتمليك السكنات، يصيف نفس المصدر.

وتخص هذه العملية المستفيدين من برنامج الأول للبيع بالإيجار "عدل 1" (الذي تم إطلاقه في 2001)، في مرحلة أولى، على أن تشمل لاحقا المستفيدين من البرنامج الثاني "عدل 2" (الذي تم إطلاقه في 2013) "وذلك بعد الانتهاء من معالجة مختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بعقود الملكية"، حسب البيان.

و"تأتي هذه الإجراءات الرقمية، مواكبة للاستراتيجية التي تبنتها وزارة السكن والعمران والمدينة من أجل تقريب الإدارة من المواطن ورفع عناء التنقل وتسهيل مختلف الإجراءات الإدارية واستكمالا لعدد من التطبيقات والمنصات التي أطلقت من أجل معالجة آنية للملفات الإدارية"، يقول نفس المصدر.

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سكنات عدل1: إطلاق منصة إلكترونية لتمليك السكنات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 01 نوفمبر 2023 16:14     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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