فلاحة: فتح وعاء عقاري جديد موجه للمستثمرين في الزراعات الاستراتيجية في الجنوب

الجزائر - أعلنت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، اليوم الأربعاء، عن فتح وعاء عقاري جديد موجه الى كل المستثمرين المهتمين بالزراعات الاستراتيجية في لولايات الجنوبية.

وجاء في بيان للوزارة أن "وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، من خلال ديوان تطوير الزراعات الصناعية في الاراضي الصحرواية و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تعلم كل المستثمرين المهتمين بالزراعات الاستراتيجية في الولايات الجنوبية عن فتح وعاء عقاري جديد".

وبخصوص ديوان تطوير الزراعات الصناعية في الاراضي الصحراوية تم تحديد وعاء عقاري بمساحة إجمالية تقدر بـ 999ر163 هكتار ل30 محيط موجه للمستثمرين عبر 10 ولايات، وفقا للبيان.

كما سيتم الاعلان- يضيف المصدر- عن الوعاء العقاري عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والذي تم تحديده بمساحة إجمالية تقدر ب574ر13 هكتار ل 39 محيط عبر خمس ولايات، بالنسبة للمهتمين بالحصول على قطع أراضي فلاحية للاستصلاح في إطار حق الامتياز.

ودعت الوزارة كل الراغبين في الاستثمار الفلاحي للشروع في التحضير للملفات تحسبا لإطلاق الاشعار عن المحفظة العقارية الجديدة و هذا ابتداء من اليوم الاربعاء من خلال تصفح موقع ديوان تطوير الزراعات الصناعية في الاراضي الصحرواية www.odas.madr.gov.dz موقع الديوان الوطني للاراضي الفلاحية www.onta.dz.