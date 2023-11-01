تجارة : زيتوني يسدي جملة من التعليمات لضمان التموين بالمواد الغذائية واسعة الإستهلاك

الجزائر- أسدى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يوم الثلاثاء، جملة من التعليمات بهدف تنظيم السوق وضمان التموين بمختلف المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع، و الحد من الإستغلال التجاري لبعض المواد المدعمة، خاصة السكر، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسقي ترأسه السيد زيتوني بمقر الوزارة مع الإطارات المركزية والذي تناول عدة محاور تتعلق برقمنة القطاع وتنظيم السوق, يضيف نفس المصدر.

و خلال هذا اللقاء, طلب السيد زيتوني بالشروع، بداية من يوم الأحد المقبل، في تسليم طلبات استخراج "شهادات اثبات الإحترام" الكترونيا عبر المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالمستوردين الذين يمارسون نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة.

و شدد الوزير ايضا على تكثيف العمل الرقابي على جميع الوحدات الإنتاجية، للحد من الاستغلال التجاري للمواد الغذائية المدعمة خاصة مادة السكر الموجه للأسر، بعد تسجيل بعض المخالفات.

كما دعا السيد زيتوني الى ضرورة الإشراف ومرافقة مستوردي اللحوم الحمراء و البيضاء، بهدف ضمان توزيع شامل وضمان تسويقها بأسعار في متناول المواطنين و متابعة عمليات التخزين الخاصة بالمنتجات الفلاحية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية, يضيف البيان.

علاوة على ذلك, اسدى الوزير تعليمات لمتابعة توزيع مادة الحليب المدعم وفق الخارطة الرقمية الجديدة التي سيتم اطلاقها بدءا من يوم غد الأربعاء, حسب ذات المصدر.

و تم خلال اللقاء عرض آخر الروتوشات للمنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالمنتجات واسعة الاستهلاك، والتي ستكون "لوحة قيادة لشبكة توزيع المنتجات الغذائية من المصدر وإلى غاية وصولها إلى تاجر التجزئة", وفقا للبيان.