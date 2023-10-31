السيد هني يترأس اجتماعا لدراسة ضبط سوق المواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع 

الجزائر - ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هنى، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، اجتماعا خصص لدراسة التدابير العملية لضبط سوق المواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال اللقاء المنعقد بمقر الوزارة، بحضور إطارات القطاع وإطارات وزارة التجارة وترقية الصادرات، وممثلي مختلف المؤسسات والدواوين التابعة لوزارة الفلاحة، تم تقديم عرض مفصل حول وفرة المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك في الأسواق الوطنية، وكذا مناقشة ودراسة عدة مسائل المتعلقة بضبطها، بهدف توضيح الرؤية الجديدة بالنسبة إلى استراتيجية القطاعين، حسب البيان.

وفي هذا الاطار، اسدى السيد هني تعليمات "لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحل كل الصعوبات التي تواجهها المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك في الأسواق الوطنية، مؤكدا على ضرورة ضبط تسويقها مع وضع كل الآليات لضمان وفرتها، وبضرورة التنسيق التام بين قطاع التجارة والفلاحة من خلال لجان مختلطة"، يضيف المصدر ذاته.