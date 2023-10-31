السيد فايد يشرف على تكريم الموظفين المتقاعدين و ذوي الاستحقاق لقطاع المالية

الجزائر - أشرف وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على تكريم الموظفين المتقاعدين والموظفين ذوي الاستحقاق تكريما وتقديرا لهم نظير ما بذلوه من جهد وإخلاص في خدمة المصالح الوزارية والقطاع طوال حياتهم المهنية، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان : "تزامنا مع الذكرى 69 لثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة، أشرف اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر2023، وزير المالية، السيد لعزيز فايد، بمقر وزارة المالية، على تكريم أقيم على شرف الموظفين المتقاعدين والموظفين ذوي الاستحقاق تكريما وتقديرا لهم نظير ما بذلوه من جهد وإخلاص في خدمة المصالح الوزارية والقطاع طوال حياتهم المهنية، بحضور المدراء العامون وإطارات وموظفو الإدارة المركزية".

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أشار السيد فايد إلى "أهمية ذكرى الثورة التحريرية في قلوب كل الجزائريين وما تحمله من دلالات عميقة تجسد مصدر الفخر والاعتزاز بمآثرنا السابقة"، يضيف ذات المصدر.

وفي هذا السياق، أشاد السيد فايد بما قدمه "رموز الثورة التحريرية المظفرة من تضحيات جسام مكنت الشعب الجزائري من استرجاع الحرية و الاستقلال"، كما أكد في كلمته على "ارتباط قطاع المالية بشكل مباشر بتحقيق استقلالية اقتصادية غداة الاستقلال، تجسدت في الوصول إلى الأهداف التي سطرتها الوزارة من أجل مسايرة التطورات المالية والاقتصادية الراهنة بحزم واحترافية".

وتم بهذه المناسبة، منح الشهادات للموظفين المتميزين و في إطار برنامج بناء القدرات التابع لوزارة المالية الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2022 و الذي يترجم حرص الوزارة على تثمين الحس القيادي المتميز و روح الابتكار من جهة، و إذكاء قيم النزاهة و الالتزام بالخدمة العمومية من جهة أخرى في جميع موظفيها.

وسمح هذا البرنامج، حسب ذات البيان، "بالتواصل مع جميع العاملين لدى مصالحا الداخلية الخارجية و السهر الدائم على مرافقة كافة الموظفين و تشجيعهم و دعمهم، خاصة أولئك الذين أسهموا بتوظيف معارفهم و تجربتهم و مهاراتهم في التغلب على الصعوبات التي فرضتها و لا زالت تفرضها الرهانات المالية و الاقتصادية في عالم تسوده الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة".

وفي هذا السياق، شدد الوزير على "ضرورة مواصلة تجسيد جملة الإصلاحات التي باشرتها السلطات العليا للبلاد، تنفيذا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية ودفعا للنمو الاقتصادي في إطار التنمية المستدامة".

كما حث، في الأخير، "جميع العاملين بالقطاع على السعي بكل جدية إلى تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة في تأدية المهام الموكلة إليهم بكل إخلاص وأمانة وفاء لرسالة الشهداء وتحقيقا لتطلعات الجيل الحاضر والأجيال القادمة في تحقيق الهدف الأسمى وهو النهوض بالاقتصاد الوطني"، وفقا للبيان.