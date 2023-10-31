السيد عرقاب يستقبل نائبا برلمانيا عن ولاية سعيدة

وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، استمع الوزير الى الانشغالات المطروحة من طرف النائب بخصوص الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) لبعض المناطق خاصة النائية، وكذا الربط بغاز البروبان للمناطق المنعزلة بالولاية، يوضح ذات البيان.
كما تم التطرق خلال هذا اللقاء، حسب المصدر ذاته، الى ملف التشغيل عبر مؤسسات القطاع بالولاية، وكذلك الى ملف المحطات متعددة الخدمات التابعة لشركة نفطال، ومشاريع الاستثمار الاجتماعي لمؤسسات القطاع وتمويلها للأندية الرياضية بولاية سعيدة على غرار فريق كرة اليد.
وبالمناسبة، أشار الوزير الى أن "برنامج الربط الطاقوي مستمر في إطار مختلف البرامج المسطرة مع مجمع سونلغاز وشركة نفطال، مؤكدا على أن ربط مناطق الظل بالكهرباء والغاز وتدعيم القطاع الفلاحي بالكهرباء من أهم أولوياته".
أما بخصوص توسيع شبكة الغاز الطبيعي، أكد السيد عرقاب على أن "العمل جار في سبيل استكمال البرامج التكميلية والجديدة، وكذا إيجاد الحلول لربط المناطق المعزولة بالولاية"، يضيف البيان.
كما قدم الوزير توضيحات عن مجمل انشغالات النائب، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها وأخذ التدابير اللازمة للتكفل بها.