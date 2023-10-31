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السيد فايد يدعو البنوك والمؤسسات المالية إلى تعزيز رقمنة خدماتها  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 18:24     الفئـة : اقتصــاد
السيد فايد يدعو البنوك والمؤسسات المالية إلى تعزيز رقمنة خدماتها  

الجزائر - دعا وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى ضرورة تركيز العمل على المجال الرقمي والتكنولوجي من أجل بناء منظومة مصرفية متكاملة مبنية على أسس علمية حديثة تتلاءم مع متطلبات المواطن.

وجاء ذلك خلال اليوم الإعلامي المنظم من قبل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تحت شعار "الشمول المالي في عصر الرقمنة : تحديات و آفاق"، المتزامن مع اليوم العالمي للادخار، بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ورئيس الجمعية، لزهر لطرش، ومدراء البنوك وإطارات من القطاع، حيث أبرز السيد فايد حرص الوزارة على تطوير شامل لقطاع المالية من خلال التحول الرقمي ودوره في المساعدة على تنفيذ تحويل كافة الإجراءات والعمليات في ظروف مريحة.

كما أضاف بأن "البقاء أصبح مرهونا بمدى تطور مؤسسات التكنولوجيا والتكيف مع المتغيرات المحيطة بها".

وبخصوص البرنامج الوطني للثقافة المالية من أجل التحسيس بأهمية الادخار، وفتح الحسابات البنكية، دعا الوزير أيضا جميع المؤسسات المالية إلى وضع مخطط اتصالي فعال بهدف شرح السبل والوسائل التي توفرها المؤسسات المالية للمواطنين من أجل فتح الحسابات، الادخار والترويج للمنتجات البنكية على نطاق أوسع من أجل ترسيخ ثقافة الادخار، بتنظيم نشاطات بالتنسيق مع جميع الأطراف الفاعلة.

كما اعتبرها الوزير أنها وسائل وتقنيات تسعى الوزارة من خلالها في "القريب العاجل" إلى تجسيد الإدماج المالي من أجل تحقيق النمو الشامل بتطبيق مخطط عمل يخدم المواطن دون المساس بمصالحه ورفع عنه جميع العقبات الخاصة بالإدماج المالي.

كما ستشرع وزارة المالية بتشجيع بناء شراكة تجمع بين الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وكل القطاعات المشرفة على التعليم والتكوين وهذا تكريسا للمبادئ الأساسية للثقافة المالية من أجل التكيف والاستجابة السريعة لمتطلبات المجتمع، لاسيما فئة الشباب. 

ومن خلال الأعمال المسطرة في برنامج اليوم الاعلامي تطمح الوزارة إلى تجسيد إصلاحات عميقة للمنظومة المالية الوطنية لتطبيق مبادئ الشمول المالي في قطاع البنوك وذلك بالعمل من أجل رقمنة القطاع لتحسين جودة الخدمات المالية، من خلال وضع أنظمة معلوماتية متطورة، تحت حيز الخدمة تساعد على تقديم الخدمات البنكية بطريقة آنية، وتوفير منتجات بنكية رقمية تتناسب مع احتياجات المواطن وبأسعار ميسورة تلبي احتياجاته، وذلك بالعمل مع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الوطنية المختصة في المجال الرقمي والتكنولوجي.

كما اكد الوزير، أن الوزارة تسعى من اجل الانتهاء من عملية رقمنة شاملة للهيئات التابعة لها من خلال وضع أنظمة معلوماتية حديثة ومتطورة، وعرض منتجات وخدمات بنكية رقمية متوفرة عبر شبكة الأنترنت وتدشين وكالات رقمية متعددة الخدمات.

من جهته، اكد السيد بيبي تريكي، على هامش اليوم الاعلامي، وجود عمل متواصل من اجل توسيع شبكة الموزعات الآلية، مشيرا ان عددها يبلغ حاليا ما يقارب 2000 موزع، عبر التراب الوطني، مقارنة بـ 2020 حيث كان العدد 1.400 موزع. كما ذكر بأن عدد حاملي البطاقة الذهبية تجاوز حاليا 12 مليون مواطن، مع هدف مضاعفته في المستقبل.

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السيد فايد يدعو البنوك والمؤسسات المالية إلى تعزيز رقمنة خدماتها  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 18:24     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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