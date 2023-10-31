Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

شروع البنكين الجزائريين بكل من موريتانيا و السنغال في مزاولة نشاطهما

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 17:47     الفئـة : اقتصــاد
شروع البنكين الجزائريين بكل من موريتانيا و السنغال في مزاولة نشاطهما

الجزائر - أكد وزير المالية, لعزيز فايد, ان البنكين الجزائريين الذين تم تدشينهما شهر سبتمبر الاخير في موريتانيا و السنغال قد شرعا اليوم الثلاثاء في مزاولة نشاطهما, فيما سيتم تدشين بنك آخر بكوت ديفوار قبل نهاية السنة الجارية.

و ادلى الوزير بهذا التصريح للصحافة على هامش يوم اعلامي نظمته بالجزائر العاصمة, الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية, تحت موضوع "الشمول المالي في عصر الرقمنة : آفاق و تحديات", و ذلك بمناسبة اليوم العالمي للادخار (31 أكتوبر).

و كان وزير المالية قد اشرف في 20 و 21 سبتمبر الماضي, على التدشين الرسمي لبنكين جزائريين, و ذلك  في اطار ترقية المبادلات التجارية البينية الافريقية, و يتعلق الامر خاصة ببنك الاتحاد الجزائري (الجيريان يونيون بنك) في العاصمة الموريتانية نواكشوط و البنك الجزائري السنغالي (الجيريان بنك اوف سنغال) بداكار, و اللذين دخلا حيز الخدمة ابتداء من اليوم الثلاثاء.

كما اشار السيد فايد, الى ان بنكا جزائريا ثالثا, بادرت به على غرار الاثنين الاولين مجموعة من اربعة بنوك عمومية, سيتم تدشينه بأبيدجان قبل نهاية سنة 2023.

و تابع الوزير يقول, ان البنك الجزائري الذي سيفتتح بالعاصمة الفرنسية, باريس, سيدشن "خلال الاشهر المقبلة".

و اعلن الوزير في ذات السياق, انه سيتم "خلال الأيام المقبلة" اطلاق النظام الإعلامي الجديد لمصالح الجمارك الجزائرية.

و اكد في هذا الخصوص, ان هذا النظام الجديد, الذي تم القيام بتجاربه الأولية في مطلع سنة 2023, من شانه السماح بتسهيل عمليات الجمركة و نشر المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية و تكريس الشفافية و تطوير آليات مكافحة الغش و التهريب في اطار مساهمتها في تطوير الاقتصاد الوطني.   

 

منصة للثقافة المالية في ابريل المقبل

 

و قد تم خلال هذا اليوم الإعلامي, تقديم عرض تفصيلي عن البرنامج الوطني للثقافة المالية, الذي تم اطلاقه في شهر سبتمبر المنصرم.

في هذا الصدد, اكد المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية, رشيد بلعيد, في اطار مجموعة حول التحول الرقمي و الثقافة المالية, ان هذا البرنامج يتضمن انشاء منصة الكترونية ابتداء من ابريل 2024, تهدف الى تعميم المفاهيم البنكية و المالية لفائدة الجمهور الواسع.

و سيسمح هذا المسعى بتلقين الثقافة البنكية و المالية عبر تزويد الشباب و الكبار و التجار و المتعاملين الاقتصاديين بالمفاهيم المالية و التأمينية.

من جانبه, اوضح الجامعي, امين قسوري, الذي ساهم في اعداد هذا البرنامج, ان هذه المنصة تهدف الى تمكين الجمهور من الحصول على معلومات موجهة, تتوج بشهادات نجاح.

و من بين المواضيع التي اختيرت لهذه التكوينات, هناك خصوصا "التحكم في الميزانية و الادخار و تسيير الحساب الجاري و وسائل الدفع الالكترونية و التأمينات و حماية مستعملي الخدمات المالية فضلا عن الصيرفة الإسلامية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 17:51
كلـمات مفتـاحيــة :
شروع البنكين الجزائريين بكل من موريتانيا و السنغال في مزاولة نشاطهما
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 31 أكتوير 2023 17:47     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.31

السيد فايد يشرف على تكريم الموظفين المتقاعدين و ذوي الاستحقاق لقطاع المالية

23.10.31

السيد عرقاب يستقبل نائبا برلمانيا عن ولاية سعيدة

23.10.31

الجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب تنظم بالجزائر العاصمة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

23.10.31

وزير الاتصال يوقع كتابه الجديد "الصحفي المتميز .. هكذا نكتب لوسائل الإعلام الحديثة"

23.10.31

الكيان الصهيوني يكثف من غاراته على قطاع غزة ومجزرة جديدة في مخيم جباليا

23.10.31

شعبة الغولة بخنشلة : شاهد أبدي على إندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 بالأوراس

الأكثــر قـراءة

23.10.30

الموافقة على إعتماد سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية السيشل

23.10.30

الحكومة تستمع إلى عرض حول تقدم إعداد مشاريع قوانين البلدية والولاية والأحزاب السياسية…

23.10.30

عطاف يستقبل رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل

23.10.30

اجتماع الحكومة: مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تخص عدة قطاعات

23.10.30

المجلس الشعبي الوطني: تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر- رومانيا

23.10.30

الجزائر ستظل حرة في قراراتها ومواقفها