شروع البنكين الجزائريين بكل من موريتانيا و السنغال في مزاولة نشاطهما

الجزائر - أكد وزير المالية, لعزيز فايد, ان البنكين الجزائريين الذين تم تدشينهما شهر سبتمبر الاخير في موريتانيا و السنغال قد شرعا اليوم الثلاثاء في مزاولة نشاطهما, فيما سيتم تدشين بنك آخر بكوت ديفوار قبل نهاية السنة الجارية.

و ادلى الوزير بهذا التصريح للصحافة على هامش يوم اعلامي نظمته بالجزائر العاصمة, الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية, تحت موضوع "الشمول المالي في عصر الرقمنة : آفاق و تحديات", و ذلك بمناسبة اليوم العالمي للادخار (31 أكتوبر).

و كان وزير المالية قد اشرف في 20 و 21 سبتمبر الماضي, على التدشين الرسمي لبنكين جزائريين, و ذلك في اطار ترقية المبادلات التجارية البينية الافريقية, و يتعلق الامر خاصة ببنك الاتحاد الجزائري (الجيريان يونيون بنك) في العاصمة الموريتانية نواكشوط و البنك الجزائري السنغالي (الجيريان بنك اوف سنغال) بداكار, و اللذين دخلا حيز الخدمة ابتداء من اليوم الثلاثاء.

كما اشار السيد فايد, الى ان بنكا جزائريا ثالثا, بادرت به على غرار الاثنين الاولين مجموعة من اربعة بنوك عمومية, سيتم تدشينه بأبيدجان قبل نهاية سنة 2023.

و تابع الوزير يقول, ان البنك الجزائري الذي سيفتتح بالعاصمة الفرنسية, باريس, سيدشن "خلال الاشهر المقبلة".

و اعلن الوزير في ذات السياق, انه سيتم "خلال الأيام المقبلة" اطلاق النظام الإعلامي الجديد لمصالح الجمارك الجزائرية.

و اكد في هذا الخصوص, ان هذا النظام الجديد, الذي تم القيام بتجاربه الأولية في مطلع سنة 2023, من شانه السماح بتسهيل عمليات الجمركة و نشر المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية و تكريس الشفافية و تطوير آليات مكافحة الغش و التهريب في اطار مساهمتها في تطوير الاقتصاد الوطني.

منصة للثقافة المالية في ابريل المقبل

و قد تم خلال هذا اليوم الإعلامي, تقديم عرض تفصيلي عن البرنامج الوطني للثقافة المالية, الذي تم اطلاقه في شهر سبتمبر المنصرم.

في هذا الصدد, اكد المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية, رشيد بلعيد, في اطار مجموعة حول التحول الرقمي و الثقافة المالية, ان هذا البرنامج يتضمن انشاء منصة الكترونية ابتداء من ابريل 2024, تهدف الى تعميم المفاهيم البنكية و المالية لفائدة الجمهور الواسع.

و سيسمح هذا المسعى بتلقين الثقافة البنكية و المالية عبر تزويد الشباب و الكبار و التجار و المتعاملين الاقتصاديين بالمفاهيم المالية و التأمينية.

من جانبه, اوضح الجامعي, امين قسوري, الذي ساهم في اعداد هذا البرنامج, ان هذه المنصة تهدف الى تمكين الجمهور من الحصول على معلومات موجهة, تتوج بشهادات نجاح.

و من بين المواضيع التي اختيرت لهذه التكوينات, هناك خصوصا "التحكم في الميزانية و الادخار و تسيير الحساب الجاري و وسائل الدفع الالكترونية و التأمينات و حماية مستعملي الخدمات المالية فضلا عن الصيرفة الإسلامية.