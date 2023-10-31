المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي يوقع على مذكرة تفاهم مع الغرفة المدنية بفدرالية روسيا

الجزائر - وقع رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, سيدي محمد بوشناق خلادي, ونظيرته رئيسة الغرفة المدنية بفدرالية روسيا السيدة ليديا ميخيفا, اليوم الثلاثاء, بموسكو (روسيا), على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بين المؤسستين والارتقاء به إلى مستوى العلاقات بين البلدين, حسب ما افاد به بيان للمجلس.

واوضح البيان ان التوقيع على هذه المذكرة جرى خلال مشاركة السيد بوشناق خلادي في اشغال الجمعية العامة للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية و الهيئات المماثلة المنعقدة بموسكو من 30 أكتوبر إلى غاية 2 نوفمبر الداخل.

وفي كلمة القاها بهذه المناسبة, أبرز رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي "أن هذه المذكرة تندرج تماما في تجسيد إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع بين الجزائر وروسيا في 15 يونيو 2023 بموسكو".

ومن خلال هذه المذكرة, يتفق المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للجزائر والغرفة المدنية لفيدرالية روسيا على إقامة علاقات تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف في المجالات ذات الاهتمام المشترك, لا سيما من خلال تعزيز تبادل الخبرات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذلك إطلاق برامج تهدف إلى تعزيز قدرات أعضائهما وموظفهما, وفقا لذات المصدر.