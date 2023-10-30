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الذكاء الإصطناعي: إطلاق مسابقة بالجزائر متاحة لأصحاب المشاريع من القارة الإفريقية

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 18:40     الفئـة : اقتصــاد
الذكاء الإصطناعي: إطلاق مسابقة بالجزائر متاحة لأصحاب المشاريع من القارة الإفريقية

الجزائر - أطلقت بالجزائر, مسابقة في مجال الابتكار و الذكاء الاصطناعي مفتوحة للمقاولين الأفارقة الذين لديهم مشاريع مبتكرة, حسبما أكده المنظمون, مشيرين إلى انه سيتم الكشف على النتائج بمناسبة الطبعة الثانية من الندوة الإفريقية للمؤسسات الناشئة المزمع تنظيمها من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل بالجزائر.

وأوضح معهد المستقبل, مؤسسة التعليم العالي المختصة في المقاولاتية المبتكرة و التكنولوجيا في الجزائر, و القارة الإفريقية, ان هذه المسابقة التي أطلق عليها اسم "الذكاء الاصطناعي للتحدي الجيد" ستجري تحت إشراف وزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة و برعاية المسرع العمومي "ألجيريا فانتشر".

و تم التأكيد على الموقع الالكتروني المخصص لهذه المسابقة, أن "المسابقة مفتوحة للمبتكرين و علماء التكنولوجيا من كافة القارة الإفريقية المدعوين إلى استغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي من اجل تحسين عالمنا, كما سيعكف المشاركون على دراسة المشاكل العالمية الملحة عبر تطبيق حلول للذكاء الاصطناعي التي من شانها إحداث تغييرات اجتماعية و بيئية و إنسانية ايجابية".  

و أوضح أصحاب هذه المبادرة, أن "الذكاء الاصطناعي للتحدي الجيد هو اكبر من مجرد مسابقة إذ يتعلق الأمر بمسار بيداغوجي مهيكل ينشطه معهد المستقبل", مشيرين إلى أن الهدف من هذه المسابقة يتمثل في "إعداد الجيل المستقبلي من المبتكرين و المقاولين مزودين بالروح و المعارف و الأدوات اللازمة لأحداث تغيير ايجابي في المشهد التجاري الإفريقي".

كما أكد ذات المصدر أن هذه المنافسة مفتوحة للمشاريع التي تعالج مختلف المجالات, سيما الابتكار في مجال الصحة و البيئة من اجل اقتراح حلول لمواجهة التحديات البيئية و الحد من تأثيرات التغيرات المناخية و المحافظة و التخفيض من التلوث و الحصول على التعليم و المساواة و المساعدة الإنسانية و الاستجابة للكوارث.

أما آخر اجل لإيداع المشاريع فقد حدد ب15 نوفمبر المقبل, حسبما جاء على الموقع الالكتروني للمنافسة.

آخر تعديل على الإثنين, 30 أكتوير 2023 18:49
كلـمات مفتـاحيــة :
الذكاء الإصطناعي: إطلاق مسابقة بالجزائر متاحة لأصحاب المشاريع من القارة الإفريقية
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 18:40     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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