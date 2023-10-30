وقد سلط العرض الضوء على أهداف القطاع الرامية لتثمين إعادة استعمال المياه المصفاة في الري الفلاحي على مستوى المساحات المسقية الكبرى ومساحات الري الصغيرة والمتوسطة وكذا على مستوى السد الأخضر وفي المواقع الصناعية التي تم إحصاؤها، لاسيما من خلال تنفيذ مخطط عملياتي واستراتيجي لإنجاز محطات تصفية جديدة وإعادة تأهيل وتوسعة أنظمة التصفية قصد رفع قدراتها, يضيف ذات المصدر.
اجتماع الحكومة: تقديم عرض حول استعمال مياه محطات تصفية المياه في الري الفلاحي والصناعة
أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 18:34 الفئـة : اقتصــاد
الجزائر - استمعت الحكومة, خلال اجتماعها, الذي ترؤسه اليوم الاثنين, الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, لعرض قدمه وزير الري, حول استراتيجية القطاع في مجال استعمال مياه محطات تصفية المياه في الري الفلاحي وفي الصناعة, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
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