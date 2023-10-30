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محروقات: اجتماع في 7 نوفمبر القادم لترسيم استئناف أنشطة سوناطراك في ليبيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 18:02     الفئـة : اقتصــاد
محروقات: اجتماع في 7 نوفمبر القادم لترسيم استئناف أنشطة سوناطراك في ليبيا

الجزائر - أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، في بيان لها اليوم الاثنين، انها ستعقد اجتماعا، بطرابلس في 7 نوفمبر المقبل، مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، بهدف ترسيم عملية استئناف أنشطتها في البلاد.

وجرى الاتفاق على عقد هذا الاجتماع خلال مكالمة هاتفية جمعت اليوم الاثنين بين الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، فرحات عمر بن قدارة، والتي تناولت موضوع استئناف سوناطراك لأنشطتها في ليبيا، حسب المصدر ذاته.

وتمت هذه المحادثات بعد الإخطار الرسمي الذي تقدمت به سوناطراك بشأن رفعها حالة القوة القاهرة، وهذا استجابة لدعوة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الموجهة للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز بليبيا.

وفي هذا الصدد، "اتفق الطرفان على عقد اجتماع رفيع المستوى يوم 7 نوفمبر2023 بطرابلس، قصد ترسيم عملية استئناف الالتزامات التعاقدية لمجمع سوناطراك في مجال الاستكشاف برقعتي 065 و96/95 في حوض غدامس".

كما تمت مناقشة سبل ترقية الشراكة الثنائية وتعزيز علاقات التعاون بين الشركتين، يضيف بيان سوناطراك.

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محروقات: اجتماع في 7 نوفمبر القادم لترسيم استئناف أنشطة سوناطراك في ليبيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 18:02     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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