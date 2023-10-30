تأكيد على ضرورة تغيير الممارسات المسببة للسرطان في الاوساط المهنية -

السيد عجال يستقبل نائب الرئيس التنفيذي للشركة الكورية هيونداي للهندسة -

دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لمشروع خط السكة الحديدية بشارـ تندوف ـ غار جبيلات -

محروقات: اجتماع في 7 نوفمبر القادم لترسيم استئناف أنشطة سوناطراك في ليبيا -

مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تأسيس مدونة المهن والوظائف في القطاع الاقتصادي -

اجتماع الحكومة: تقديم عرض حول رقمنة قطاع الصحة -

الحكومة تستمع إلى عرض حول تقدم إعداد مشاريع قوانين البلدية والولاية والأحزاب السياسية والجمعيات -

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفيرة السودان بالجزائر -

اجتماع الحكومة: مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تخص عدة قطاعات -

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى الولايات المتحدة الامريكية -

8382 شهيدا وأكثر من 23 ألف جريح في العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية -

شركة طاسيلي للطيران توفر صيانة محلية معتمدة خدمة لمجمع سوناطراك -

رواج وإقبال كبير على الكتاب الرقمي والكتاب الصوتي لدى القارئ العربي -

إصدار 36 مجلدا جديدا خاصا بالمعجم التاريخي للغة العربية في 18 ديسمبر القادم -

البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال: الجزائر ترفع رصيدها إلى 144 ميدالية منها 47 ذهبية -

الإشادة بدور الجزائر في ترقية الشباب الإفريقي لبناء قارة قوية ومتحدة -

مفتي القدس يحيي موقف الجزائر الثابت والاصيل من القضية الفلسطينية -

سياحة صحراوية: تخصيص أكثر من 100 مرفق ايواء للاستقبال السياح بتاغيت -

الطبعة ال26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب تحتفي بفلسطين -