ويكرس هذا النص --حسب نفس المصدر-- "المدونة الجزائرية للمهن والوظائف كمرجعٍ رسمي و وحيد للتعبير عن الاحتياجات من حيث اليد العاملة"، كما يعد "خطوة ضرورية لاستعماله من قبل كافة الأطراف الفاعلة في سوق الشغل الوطنية, لاسيما فيما يتعلق بالاحتياجات المعبر عنها من قبل المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وكذا المؤسسات الأجنبية".
مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تأسيس مدونة المهن والوظائف في القطاع الاقتصادي
أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 17:55 الفئـة : اقتصــاد
الجزائر - قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, السيد فيصل بن طالب, اليوم الاثنين, خلال اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف في القطاع الاقتصادي العام والخاص, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.