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سوناطراك: السيد حشيشي يستقبل الرئيس المدير العام لشركة بوتاس التركية

  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 20:24     الفئـة : اقتصــاد
سوناطراك: السيد حشيشي يستقبل الرئيس المدير العام لشركة بوتاس التركية

الجزائر - استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك, رشيد حشيشي, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, الرئيس المدير العام لشركة بوتاس التركية، عبد الواحد فيدان، الذي تباحث معه حول سبل تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر مجمع سوناطراك بحضور إطارات مسيرة للشركتين, ناقش الطرفان العلاقات التجارية طويلة الأمد القائمة بين سوناطراك وبوتاس والتي تندرج في إطار عقود بيع وشراء الغاز الطبيعي المميع, يضيف ذات المصدر.

وبحسب البيان فقد اتفق الشريكان,على اثر هذا الاجتماع, على تعزيز علاقتهما التجارية, كما شكلت هذه المناسبة فرصة لمناقشة إمكانية توسيع شراكتهما واستكشاف فرص عمل جديدة.

و ذكر البيان أن شركة بوتاس هي شركة عمومية تختص بتزويد السوق التركي للغاز، حيث تقوم سوناطراك بتزويدها بالغاز الطبيعي المميع منذ سنة 1988, لا سيما عبر مرفأ مرمرة، الذي شيد أساسا لاستقبال الغاز الجزائري.

 

آخر تعديل على الأحد, 29 أكتوير 2023 20:27
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سوناطراك: السيد حشيشي يستقبل الرئيس المدير العام لشركة بوتاس التركية
  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 20:24     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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