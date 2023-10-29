السيد بوشناق خلادي يشارك ابتداء من الاثنين بموسكو في أشغال الجمعية العامة للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية

الجزائر - يشارك رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, سيدي محمد بوشناق خلادي, في أشغال الجمعية العامة للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة التي ستنعقد من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر بموسكو, حسبما افاد به اليوم الأحد بيان للمجلس.

وسيجمع هذا اللقاء ممثلين عن المجالس الاقتصادية والاجتماعية من مختلف أنحاء العالم, لدراسة تقرير نشاط الجمعية للعهدة المنتهية والتي تولت رئاستها الغرفة المدنية لروسيا, حسب نفس المصدر.

كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع, مناقشة شراكة الجمعية مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية, بالإضافة الى تجديد هياكل الجمعية من خلال انتخاب رئيس جديد وأعضاء مجلس الإدارة.

وعلى هامش هذا الاجتماع, سيوقع السيد بوشناق خلادي مذكرة تفاهم مع نظيرته الروسية, كما سيجري محادثات ثنائية مع عدد من النظراء.

ويعزز المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, من خلال مشاركته في هذا اللقاء, دوره في الحوار العالمي حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتنمية المستدامة, يضيف البيان.