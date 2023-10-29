Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تنظم قريبا يوما إعلاميا حول التمويل التساهمي

  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 18:04     الفئـة : اقتصــاد
لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تنظم قريبا يوما إعلاميا حول التمويل التساهمي

الجزائر- تنظم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب" قريبا يوما اعلاميا حول التمويل التساهمي "كرودفوندينغ" والذي يعتبر وسيلة تمويلية حديثة تجمع من خلالها رؤوس الأموال عبر منصات رقمية.

ويهدف هذا اليوم الاعلامي لشرح تفاصيل النظام الجديد الصادر مؤخرا في العدد 68 من الجريدة الرسمية (النظام رقم 23-10 المؤرخ في 12 أبريل 2023) والذي يحدد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي ومراقبتهم, حسبما افاد به اليوم الاحد بيان للجنة.

ويتمثل النشاط الرئيسي لمستشار الاستثمار التساهمي في إنشاء وادارة, عبر الانترنت, منصات الاستشارة في ميدان الاستثمار التساهمي, واستثمار أموال الجمهور في مشاريع استثمارية تساهمية.

ولفتت "كوسوب" في بيانها إلى أن خدمات التمويل التساهمي تعتبر من أهم الابتكارات في مجال التقنيات المالية الحديثة التي تمكن المشاريع من النفاذ الى اليات اكثر ملاءمة للتمويل.

ويندرج تحضير هذا النظام -يضيف نفس المصدر- "في اطار الجهود التي تبذلها في سبيل توفير آليات تمويلية بديلة وملائمة تساهم في تطوير نسيج الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة."

وأكدت أن "التمويل التساهمي يعد أحد اهم الخيارات المتاحة والتي تسمح بالحصول على التمويل من طرف الجمهور الكبير بأسرع وقت وبتكلفة اقل عبر اعتماده على  منصات رقمية خاصة تسهل الاتصال المباشر بين أصحاب المشاريع و المستثمرين".

هذا الى جانب كونه "يساهم كثيرا في الديناميكية التي تعرفها بلادنا في مجال التكنولوجيا المالية والمؤسسات الناشئة", يضيف المصدر ذاته.

كلـمات مفتـاحيــة :
لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تنظم قريبا يوما إعلاميا حول التمويل التساهمي
  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 18:04     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.29

السيد بوشناق خلادي يشارك ابتداء من الاثنين بموسكو في أشغال الجمعية العامة للجمعية الدولية…

23.10.29

العدوان الصهيوني على غزة: تفاقم للوضع الإنساني ومطالب بالوقف الفوري للإبادة الجماعية

23.10.29

سكن: إطلاق الاكتتاب في برنامج عدل 3 في 2024

23.10.29

صالون الفلاحة و الصناعات الغذائية و التغليف: إقبال معتبر على تقنيات الزراعة الحديثة و…

23.10.29

لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تنظم قريبا يوما إعلاميا حول التمويل التساهمي

23.10.29

البطولة العربية بالحوض الكبير-2023 /اليوم الثالث/: الجزائر تنتزع 7 ميداليات من بينها 3…

الأكثــر قـراءة

23.10.27

الجزائر حققت "إنجازات كبيرة" في مجال تجسيد أهداف التنمية المستدامة

23.10.27

الجزائر تحتفظ بفخر بمساهمات حرائرها اللائي سجلن حضورهن في المحطات البارزة من تاريخ البلاد

23.10.26

عطاف يستقبل بنيويورك من طرف الأمين العام للأمم المتحدة

23.10.26

الإتحاد البرلماني الدولي : الجزائر تفوز برئاسة المجموعة الجيوسياسية الإفريقية

23.10.26

الوزير الأول يعزي في وفاة المجاهد يوسف الخطيب

23.10.27

المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماعات مكتبي اللجنة الدائمة للديمقراطية ومنتدى النساء…