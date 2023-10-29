لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تنظم قريبا يوما إعلاميا حول التمويل التساهمي

الجزائر- تنظم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب" قريبا يوما اعلاميا حول التمويل التساهمي "كرودفوندينغ" والذي يعتبر وسيلة تمويلية حديثة تجمع من خلالها رؤوس الأموال عبر منصات رقمية.

ويهدف هذا اليوم الاعلامي لشرح تفاصيل النظام الجديد الصادر مؤخرا في العدد 68 من الجريدة الرسمية (النظام رقم 23-10 المؤرخ في 12 أبريل 2023) والذي يحدد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي ومراقبتهم, حسبما افاد به اليوم الاحد بيان للجنة.

ويتمثل النشاط الرئيسي لمستشار الاستثمار التساهمي في إنشاء وادارة, عبر الانترنت, منصات الاستشارة في ميدان الاستثمار التساهمي, واستثمار أموال الجمهور في مشاريع استثمارية تساهمية.

ولفتت "كوسوب" في بيانها إلى أن خدمات التمويل التساهمي تعتبر من أهم الابتكارات في مجال التقنيات المالية الحديثة التي تمكن المشاريع من النفاذ الى اليات اكثر ملاءمة للتمويل.

ويندرج تحضير هذا النظام -يضيف نفس المصدر- "في اطار الجهود التي تبذلها في سبيل توفير آليات تمويلية بديلة وملائمة تساهم في تطوير نسيج الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة."

وأكدت أن "التمويل التساهمي يعد أحد اهم الخيارات المتاحة والتي تسمح بالحصول على التمويل من طرف الجمهور الكبير بأسرع وقت وبتكلفة اقل عبر اعتماده على منصات رقمية خاصة تسهل الاتصال المباشر بين أصحاب المشاريع و المستثمرين".

هذا الى جانب كونه "يساهم كثيرا في الديناميكية التي تعرفها بلادنا في مجال التكنولوجيا المالية والمؤسسات الناشئة", يضيف المصدر ذاته.