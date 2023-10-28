السياحة الحموية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الإقتصادية (مشاركون)

و أوضحت في هذا الإطار، الدكتور أحمد بلعيطر , خبير جزائري في التداوي بالمياه الحموية أن "الجزائر تتوفر على ينابيع حموية هامة و طول ساحل يزيد عن 1.600 كلم مما يتيح الفرصة و يشجع على الاستثمار في مجال السياحة الصحية و العلاجية".
و دعا إلى ضرورة الاستمرار في تبادل التجارب و الخبرات في هذا الميدان بين الخبراء من داخل و خارج الوطن و الاحتكاك فيما بينهم، لافتا إلى أن " المنتدى الدولي للسياحة هو فرصة هامة لعرض المؤهلات الحموية التي تتوفر عليها الجزائر و فرص الاستثمار في المجال".
ومن جهتها، أبرزت الخبيرة الأردنية السيدة مرام محمود عبد الرزاق القطيشات، في مداخلة بعنوان " السياحة الحموية في الأردن" بأن السياحة الحموية أصبحت من أهم أنواع السياحة بالنظر للطلب المتزايد و المتنوع عليها بحثا عن العلاج و الراحة و الاستجمام مما يتيح فرص استثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية و الرفع من مداخيل أي دولة.
و أفادت بأن "الخبرة الجزائرية في مجال النشاط الحموي كبيرة بالنظر للمؤهلات السياحية بشكل عام و الحموية بشكل خاص التي تتوفر عليها الجزائر مما يستوجب الاستفادة منها و عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالأردن من أجل التبادل بين البلدين في المجال".
ومن ناحيته، اعتبر الدكتور عبد الرؤوف عبد النبي ,أستاذ و خبير تونسي في المعالجة بمياه البحر بأن "الجزائر تتميز بمواقعها الحموية العديدة و مراكزها العلاجية مما يتيح لها الفرصة لتكون رائدة في المجال".
و حث ذات المتحدث على أهمية وضع إستراتيجية لتشجيع الاستثمار في هذه الشعبة السياحية، مشيرا الى أن " السياحة الحموية ركيزة في السياحة الداخلية و هي أولوية بالنظر لزيادة الطلب عليها لعلاقتها المباشرة بالجانب العلاجي و ارتباطها بصحة المواطن".
و نظمت بالمناسبة ورشتا عمل ركزت الأولى على الموارد الحموية في الجزائر و فرص الاستثمار في المجال الحموي تم خلالها التطرق إلى المواقع الحموية التي يمكنها احتضان مشاريع حموية مهيكلة و الاستثمار في إطار الشراكة و تنويع استغلال المياه الحموية و آليات و ميكانيزمات تمويل المشاريع الحموية.
كما ناقش المشاركون في الورشة الثانية بعنوان "تطوير و توحيد الممارسات الحموية على مستوى المحطات الحموية و مراكز المعالجة بمياه البحر" نقاطا تخص عصرنة المؤسسات الحموية المستغلة و طرق استغلال المياه الحموية بين السياحة العلاجية و سياحة الترفيه على وجه الخصوص.
و يندرج تنظيم هذا المنتدى الدولي الذي أشرف على افتتاحه وزير السياحة و الصناعة التقليدية, السيد مختار ديدوش -بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش و رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى و ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة بالإضافة إلى سفراء كل من : المملكة العربية السعودية و كرواتيا و بلغاريا و ممثلين عن سفارات مصر و تركيا و الأردن و جمهورية التشيك- في إطار ترقية وتطوير السياحة الحموية في الجزائر, حسب المنظمين.
و يهدف إلى إشراك جميع الفاعلين في المجال الحموي على غرار المستثمرين المحليين و الأجانب بهدف عرض فرص الاستثمار في هذه الشعبة قصد إنجاز محطات حموية و مراكز للمعالجة بمياه البحر، وفقا للمعايير الدولية ,مثلما أشير إليه.