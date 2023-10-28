المنتدى الدولي حول السياحة الحموية دافعا لتنمية السياحة والصناعة التقليدية

و أوضح السيد ديدوش خلال كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى الدولي حول السياحة الحموية الذي تحتضنته قاعة الدوم بالمركز التجاري بارك مول بمدينة سطيف يشكل فرصة لجميع الوجهات الأخرى لعرض برامجها والاطلاع على كل ما هو جديد في سوق السياحة الحموية بغرض ربط علاقات بينية دائمة ومستدامة.
و أضاف الوزير بأن هذا المنتدى الدولي الهام يأتي تنفيذا لاستراتيجية القطاع في مجال ترقية السياحية الوطنية لإعادة الجزائر ضمن الخريطة السياحية العالمية وتعزيز موقعها وجعلها بلدا سياحيا رائدا في المنطقة، إلى جانب التعريف بالتسهيلات والامتيازات التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار السياحي في قانون الاستثمار الجديد الذي أولى اهتماما خاصا للقطاع و منحه مكانة محورية من خلال إقرار جملة من التدابير الرامية إلى توفير المناخ المناسب للاستثمار ضمن رؤية شاملة لإرساء الجزائر كوجهة استثمارية واعدة.
و أفاد السيد ديدوش بأن الجزائر تبدي رغبة حقيقية وإرادة سياسية طموحة لبعث قطاع السياحة وتطوير الاستثمار فيه لتعزيز عناصر الجذب السياحي في بلد يمتلك كل المؤهلات الطبيعية كالتنوع الجيولوجي والإيكولوجي ما يؤهلها لاحتلال مراتب متقدمة في مصاف الدول السياحية أهمها شبكة الحمامات المعدنية المنتشرة عبر الوطن.
و أقر أن شعبة السياحة الحموية رغم كونها ما تزال مرهونة بالعديد من التحديات، إلا أن الواقع يبرز مؤشرات مشجعة لتطويرها وتعزيز هياكلها من فنادق ومركبات ومرافق أخرى تجعل منها منتجعات سياحية حموية بامتياز.
و في ذات السياق ذكر الوزير بما تحوزه الجزائر من مؤهلات في هذا المجال حيث يبلغ عدد المنابع الحموية حاليا 282 منبعاً، 61 بالمائة منها منابع طبيعية تتمركز في الشمال و39 بالمائة منها، معظمها في جنوب البلاد، حيث تشمل على 32 محطة حموية وثلاثة (3) مراكز المعالجة بمياه البحر و34 حماما معدنيا تقليديا قيد الاستغلال, كاشفا عن اعتماد 59 مشروعا حمويا من بينها 24 قيد الإنجاز.
و كشف السيد ديدوش بأن دائرته الوزارية قامت بإعداد مخطط لتنمية وتطوير السياحة الحموية في الجزائر على المدى القصير والمتوسط والبعيد يرتكز أساسا على أهداف وعمليات ذات الأولوية تتمحور حول ضمان الديمومة الاقتصادية، بتطوير الخبرة ونوعية المنتوج الحموي وتطوير العرض الخاص بسياحة الصحة والترفيه.