سطيف: افتتاح أشغال المنتدى الدولي للسياحة الحموية

سطيف - افتتحت اليوم السبت بقاعة المحاضرات "الدوم" بالمركز التجاري بارك مول بوسط مدينة سطيف أشغال المنتدى الدولي حول السياحة الحموية بحضور وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد مختار ديدوش وممثلي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

كما سجل هذا المنتدى حضور رئيسي لجنتي الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة والثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني على التوالي محفوظ بوصبع وميلودي رشيد و كذا سفراء السعودية وكرواتيا وبلغاريا وممثلين عن سفارات مصر وتركيا والأردن وجمهورية التشيك.

ويشارك في أشغاله أيضا ممثلون عن المجمع العمومي فندقة وسياحة وحمامات معدنية وخبراء في المجال من الجزائر وتونس والأردن والمجر والصين.

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ويهدف المنتدى إلى ترقية الاستثمارات التي تسمح بإنجاز محطات حموية ومراكز المعالجة بمياه البحر وفقا للمعايير الدولية لاسيما من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع الشراكة بين المستثمرين المحليين والأجانب في مجال السياحة الحموية, حسب المنظمين.

وستعرف التظاهرة تقديم العديد من المداخلات حول مخطط تطوير السياحة الحموية وفرص الاستثمار وكذا الممارسات الحموية تطورها وآفاقها في الجزائر والمحطات الحموية ومراكز المعالجة بمياه البحر للمجمع العمومي فندقة وسياحة وحمامات معدنية فضلا عن عرض التجربتين المجرية والأردنية في مجال السياحة الحموية.

وسيتم بالمناسبة تنظيم ورشتي عمل لمناقشة موضوعي الموارد الحموية في الجزائر وفرص الاستثمار في هذا المجال وكذا تطوير وتوحيد الممارسات الحموية على مستوى المحطات الحموية ومراكز المعالجة بمياه البحر حيث ستتخلل أشغال الورشتين لقاءات ثنائية حول الاستثمار في هذا الميدان وآليات تنويع الأنشطة المتعلقة باستعمال المياه الحموية ومشتقاتها.

يذكر أن المنتدى الدولي للسياحة الحموية الذي بادرت بتنظيمه وزارة السياحة والصناعة التقليدية يندرج في إطار ترقية وتطوير السياحة الحموية في الجزائر, مثلما أشير إليه.