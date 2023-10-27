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الدورة ال11 للجنة الحكومية الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني: الإمضاء على عدة اتفاقيات

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 أكتوير 2023 19:55     الفئـة : اقتصــاد
الدورة ال11 للجنة الحكومية الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني: الإمضاء على عدة اتفاقيات

الجزائر - أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني اليوم الجمعة بالعاصمة الروسية موسكو، على اختتام أشغال الدورة الحادية عشر للجنة الحكومية الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي و التجاري والعلمي و التقني و التي توجت بالإمضاء على عدة اتفاقيات ، حسبما أفاد به بيان للوزارة .

وبالمناسبة، عبر السيد هني عن خالص شكره للحكومة الروسية على نجاح أشغال الدورة والتي تمت في أجواء الصداقة و التعاون، يضيف البيان.

وأتاحت هذه الدورة للطرفين الفرصة لإجراء تقييم شامل لمختلف جوانب التعاون الثنائي بما يعكس- حسب ذات المصدر- الحرص على تحقيق الاستفادة القصوى التي توفرها امكانات التكامل بين البلدين الصديقين في عدة مجالات من خلال تطابق الرؤى و التصورات بخصوص المسائل التي تم تناولها خلال اللقاءات و التي توجت بالإمضاء على عدة اتفاقيات و محضر اللجنة والذي يعتبر وثيقة مهمة تشكل في حد ذاتها خارطة طريق للفترة المقبلة.

وفي هذا الإطار، دعا السيد الوزير خلال اختتام اشغال الدورة الى'' مواصلة العمل من أجل التوقيع على الاتفاقيات التي لم يتم التوقيع عليها، خلال المواعيد الثنائية المقبلة''.

كما حث أيضا السيد هني وفدي البلدين و وممثلي المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العام و الخاص ''على وضع كل التوصيات المشتركة حيز التنفيذ من أجل فتح آفاق جديدة لتعاون طموح و مثمر''.

وأفاد وزير الفلاحة و التنمية الريفية انه سيتم عبر القنوات الديبلوماسية تحديد موعد انعقاد أشغال الدورة الثانية عشر للجنة الحكومية الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي، وفقا للبيان.

 

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الدورة ال11 للجنة الحكومية الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني: الإمضاء على عدة اتفاقيات
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 أكتوير 2023 19:55     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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