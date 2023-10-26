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تقليص الرسم على القيمة المضافة على إنتاج الدواجن سياسهم في خفض الأسعار و رفع الإنتاج

  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 18:41     الفئـة : اقتصــاد

 

الجزائر - أكد مهنيون من مجال إنتاج الدواجن, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن قرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامي إلى تقليص الرسم على القيمة المضافة (TVA) إلى "أقصى حد" على إنتاج الدواجن, في اطار مشروع قانون المالية 2024, سيساهم في خفض الأسعار ورفع الإنتاج.

و أوضح رئيس الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن FNA, علي بن شايبة, في تصريح ل/وأج أن القرار "سيخفض أسعار الدجاج والبيض وسيشجع المنتجين, لأن الطلب سيرتفع".

و اعتبر السيد بن شايبة أن هذا القرار "سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي", لاسيما وأن الدواجن والبيض مواد واسعة الاستهلاك في الجزائر, معبرا عن أمله في أن يشمل الأمر المواد الأولية لخفض أسعار الأعلاف.

و أضاف بالقول: "نحن كمنتجين نثمن قرار رئيس الجمهورية الذي نعتبره صائبا وتحفيزيا".

من جهته, اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اللاحم ANEV, مراد بلحسن, أن قرار رئيس الجمهورية "جيد ونثمنه, و هو خطوة إيجابية أسعدتنا كثيرا", لافتا إلى أن تقليص الضريبة سيساهم في خفض الأسعار, "لا سيما إذا شمل جميع المدخلات".

و قد أمر رئيس الجمهورية خلال ترؤسه, أمس الأربعاء, اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 و المصادقة عليه, ب"تقليص الرسم على القيمة المضافة (TVA) إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن, كما يطبق نفس الإجراء على المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة".

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تقليص الرسم على القيمة المضافة على إنتاج الدواجن سياسهم في خفض الأسعار و رفع الإنتاج
  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 18:41     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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