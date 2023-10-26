Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قانون المالية 2024 : تقليص الرسم على القيمة المضافة سيسمح بخفض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين

  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 18:07     الفئـة : اقتصــاد
قانون المالية 2024 : تقليص الرسم على القيمة المضافة سيسمح بخفض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين

الجزائر- ثمن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلق بتقليص الرسم على القيمة المضافة (TVA) إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن و باقي المواد الغذائية المستوردة، لما سينتج عنه من تخفيض في الأسعار بالأسواق وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

و في تصريح ل/وأج، أكد السيد زبدي أن هذا التخفيض سيسمح ب"التقليل في تكلفة المنتوج النهائي, وبالتالي انخفاض سعره في السوق وهو ما سيعود بالخير والفائدة على المستهلك الجزائري".

و اعتبر هذا الاجراء "وسيلة من وسائل تحسين القدرة الشرائية للمواد الأساسية في القريب العاجل. وذلك نظرا لكثرة المدخلات فيها"، مؤكدا على ضرورة القيام بالمتابعة الميدانية من طرف الجهات المختصة من أجل تحديد الاسعار الحقيقية لهذه المواد, ولمنع الوسطاء من استغلال الفوارق.

و ذكر السيد زبدي بأن جمعيات حماية المستهلك كانت قد طالبت منذ سنتين بتقليل الرسم على القيمة المضافة.

و كان رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الأربعاء، خصص لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2024 و المصادقة عليه، قد أمر ب"إلغاء الضريبة على النشاط المهني وتقليص الضريبة على القيمة المضافة إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن و المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة"، مؤكدا على "أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين, بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية".

آخر تعديل على الخميس, 26 أكتوير 2023 18:22
كلـمات مفتـاحيــة :
قانون المالية 2024 : تقليص الرسم على القيمة المضافة سيسمح بخفض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين
  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 18:07     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.27

البطولة العربية بالحوض الكبير-2023: الجزائر تحصد 5 ذهبيات و برونزية واحدة

23.10.27

الجزائر تحتفظ بفخر بمساهمات حرائرها اللائي سجلن حضورهن في المحطات البارزة من تاريخ البلاد

23.10.27

انتخاب رئيسة الجمعية الوطنية لتنزانيا على رأس الاتحاد البرلماني الدولي 

23.10.27

المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماعات مكتبي اللجنة الدائمة للديمقراطية ومنتدى النساء…

23.10.27

ولاية سطيف "حلقة قوية" في تعزيز التنمية السياحية

23.10.27

سطيف: السيد ديدوش يعاين مشاريع سياحية بالولاية

الأكثــر قـراءة

23.10.23

مكتب المجلس الشعبي الوطني يضبط الجدول الزمني للجلسات المقبلة

23.10.23

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو الأمم المتحدة إلى وضع حد للتصفية المقصودة ضد سكان غزة

23.10.23

المجلس الشعبي الوطني يشارك بكيغالي في إجتماع البرلمانيين الأفارقة والآسيويين حول السكان…

23.10.23

ذكرى/ إجتماع القادة التاريخيين الستة : قرار توحيد الصفوف لإطلاق أعظم ثورة في التاريخ…

23.10.23

وفاة الرئيس الفنلندي الأسبق أهتيساري : قوجيل يوقع على سجل التعازي

23.10.26

الوزير الأول يعزي في وفاة المجاهد يوسف الخطيب