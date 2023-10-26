قانون المالية 2024 : تقليص الرسم على القيمة المضافة سيسمح بخفض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين

و في تصريح ل/وأج، أكد السيد زبدي أن هذا التخفيض سيسمح ب"التقليل في تكلفة المنتوج النهائي, وبالتالي انخفاض سعره في السوق وهو ما سيعود بالخير والفائدة على المستهلك الجزائري".
و اعتبر هذا الاجراء "وسيلة من وسائل تحسين القدرة الشرائية للمواد الأساسية في القريب العاجل. وذلك نظرا لكثرة المدخلات فيها"، مؤكدا على ضرورة القيام بالمتابعة الميدانية من طرف الجهات المختصة من أجل تحديد الاسعار الحقيقية لهذه المواد, ولمنع الوسطاء من استغلال الفوارق.
و ذكر السيد زبدي بأن جمعيات حماية المستهلك كانت قد طالبت منذ سنتين بتقليل الرسم على القيمة المضافة.
و كان رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الأربعاء، خصص لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2024 و المصادقة عليه، قد أمر ب"إلغاء الضريبة على النشاط المهني وتقليص الضريبة على القيمة المضافة إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن و المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة"، مؤكدا على "أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين, بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية".