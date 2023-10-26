قانون المالية 2024 : تقليص الرسم على القيمة المضافة سيسمح بخفض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين

و في تصريح ل/وأج، أكد السيد زبدي أن هذا التخفيض سيسمح ب"التقليل في تكلفة المنتوج النهائي, وبالتالي انخفاض سعره في السوق وهو ما سيعود بالخير والفائدة على المستهلك الجزائري".

و اعتبر هذا الاجراء "وسيلة من وسائل تحسين القدرة الشرائية للمواد الأساسية في القريب العاجل. وذلك نظرا لكثرة المدخلات فيها"، مؤكدا على ضرورة القيام بالمتابعة الميدانية من طرف الجهات المختصة من أجل تحديد الاسعار الحقيقية لهذه المواد, ولمنع الوسطاء من استغلال الفوارق.

و ذكر السيد زبدي بأن جمعيات حماية المستهلك كانت قد طالبت منذ سنتين بتقليل الرسم على القيمة المضافة.