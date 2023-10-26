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طاقة : عرقاب يتحادث مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي حول تعزيز العلاقات الثنائية

  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 15:42     الفئـة : اقتصــاد
طاقة : عرقاب يتحادث مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي حول تعزيز العلاقات الثنائية

الجزائر - تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مجال الطاقة والمناجم، حسبما أفاد بيان الوزارة.

و وفقا للبيان, بحث السيد عرقاب مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي والذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر, مرفوقا بوفد عن المجلس, "العلاقات الثنائية الموصوفة بالتاريخية والعميقة, وسبل تعزيزها ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم".

كما ناقش الجانبان تطورات المشاريع والعقود الحالية وفرص التعاون المستقبلية في مجال تعزيز شبكة التوصيلات الكهربائية, والغاز الطبيعي, والطاقات المتجددة.

و بهذه المناسبة, نوه السيد عرقاب بإمكانيات تطوير التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع المناجم وتبادل الخبرات والتجارب والتكوين, وفقا لذات المصدر.

آخر تعديل على الخميس, 26 أكتوير 2023 15:51
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طاقة : عرقاب يتحادث مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي حول تعزيز العلاقات الثنائية
  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 15:42     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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