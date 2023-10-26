طاقة : عرقاب يتحادث مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي حول تعزيز العلاقات الثنائية

الجزائر - تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مجال الطاقة والمناجم، حسبما أفاد بيان الوزارة.