طاقة : عرقاب يتحادث مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي حول تعزيز العلاقات الثنائية

و وفقا للبيان, بحث السيد عرقاب مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي والذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر, مرفوقا بوفد عن المجلس, "العلاقات الثنائية الموصوفة بالتاريخية والعميقة, وسبل تعزيزها ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم".
كما ناقش الجانبان تطورات المشاريع والعقود الحالية وفرص التعاون المستقبلية في مجال تعزيز شبكة التوصيلات الكهربائية, والغاز الطبيعي, والطاقات المتجددة.
و بهذه المناسبة, نوه السيد عرقاب بإمكانيات تطوير التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع المناجم وتبادل الخبرات والتجارب والتكوين, وفقا لذات المصدر.