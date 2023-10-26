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فلاحة: هني يتباحث مع وزير الموارد الطبيعية و البيئة الروسي سبل تعزير التعاون الثنائي

  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 13:30     الفئـة : اقتصــاد
فلاحة: هني يتباحث مع وزير الموارد الطبيعية و البيئة الروسي سبل تعزير التعاون الثنائي

الجزائر - عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني, اليوم الخميس بموسكو, لقاء مع وزير الموارد الطبيعية و البيئة لفدرالية روسيا الاتحادية, ألكسندر كوزلوف, حيث تباحثا واقع علاقات الشراكة و التعاون بين البلدين و سبل تطويرها, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش انعقاد اشغال الدورة ال11 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري و العلمي و التقني المنعقدة خلال يومي الأربعاء و الخميس بموسكو,  تمحورت المحادثات حول واقع علاقات الشراكة و التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك و سبل تعزيزها.

و أشار البيان الى تطرق السيد هني خلال هذا اللقاء "الى عدة مسائل و قضايا تخص البلدين الصديقين"، سيما تلك التي تخص مجال المياه و الثروة المائية و كذا الغابات, حيث عرض "التجربة الرائدة للجزائر في مجال حماية و تطوير الثروة الغابية ضمن المقاربة الاقتصادية الاجتماعية لإعادة بعث و تطوير السد الأخضر".

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة خاصة في مواجهة التغيرات المناخية و الإستدامة.

كما دارت المحادثاث حول سبل تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي في الميادين ذات الاهتمام المشترك.

و تم هذا اللقاء  بحضور كبار المسؤولين و وفدي البلدين و سفير الجزائر بروسيا.

آخر تعديل على الخميس, 26 أكتوير 2023 13:35
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فلاحة: هني يتباحث مع وزير الموارد الطبيعية و البيئة الروسي سبل تعزير التعاون الثنائي
  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 13:30     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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