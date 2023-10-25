مشروع قانون المالية لسنة 2024: رئيس الجمهورية يأمر بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة

الجزائر - أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه يوم الأربعاء, اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024, بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة, حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية "أمر بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة, 100 ألف منها بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري و150 ألف بصيغة الإعانات الريفية, تكملة لالتزام السيد رئيس الجمهورية بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020-2024".