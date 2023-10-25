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مشروع قانون المالية لسنة 2024: رئيس الجمهورية يأمر بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 أكتوير 2023 20:54     الفئـة : اقتصــاد
مشروع قانون المالية لسنة 2024: رئيس الجمهورية يأمر بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة

الجزائر - أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه يوم الأربعاء, اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024, بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة, حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية "أمر بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة, 100  ألف منها بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري و150 ألف بصيغة الإعانات الريفية, تكملة لالتزام السيد رئيس الجمهورية بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020-2024".

آخر تعديل على الأربعاء, 25 أكتوير 2023 20:59
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مشروع قانون المالية لسنة 2024: رئيس الجمهورية يأمر بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 أكتوير 2023 20:54     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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