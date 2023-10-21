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توقيع أكثر من 70 اتفاقية للشراكة و الاستثمار في ختام صالون البناء و العقار و الأشغال العمومية للشرق الجزائري

  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 19:48     الفئـة : اقتصــاد
توقيع أكثر من 70 اتفاقية للشراكة و الاستثمار في ختام صالون البناء و العقار و الأشغال العمومية للشرق الجزائري

قسنطينة - تم اليوم السبت التوقيع على أكثر من 70 اتفاقية للشراكة التجارية و الاستثمار الاقتصادي في ختام الصالون الدولي للبناء و العقار و الأشغال العمومية للشرق الجزائري في طبعته السادسة التي تم تنظيمها بالمركب الثقافي أحمد باي (زينيت)، حسب ما كشف عنه محافظ ذات الصالون، أحمد حنيش.

و أوضح ذات المتحدث ل /واج أنه تم إمضاء هذا العدد من اتفاقيات الشراكة التجارية و الاستثمار الاقتصادي بين مستثمرين عارضين من مختلف ولايات الجزائر و آخرين أجانب و مع زوار مهنيين ناشطين في مختلف المجالات على غرار قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الصناعة.

و تهدف هذه الاتفاقيات بالخصوص إلى تطوير وترقية الاقتصاد، وفق ما كشف عنه نفس المصدر، مشيرا إلى أن هذا الحدث الذي تم افتتاحه يوم الأربعاء المنصرم قد جمع 120 شركة و مؤسسة جزائرية و أجنبية، 30 منها تمثل دول تركيا والصين وإيطاليا وفرنسا وتونس.

و منذ الشروع في تنظيمها بقسنطينة منذ 6 سنوات، مكنت هذه التظاهرة الاقتصادية المهنية من توفير رؤية واضحة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و الأجانب حيث تم إنجاز أكثر من 50 مشروعا دخلوا مرحلة الإنتاج عبر عديد ولايات شرق البلاد مثل برج بوعريريج و الطارف، وفق السيد حنيش.

جدير بالذكر أن هذا الصالون الدولي قد تم تنظيمه من طرف مؤسسة "صن فلاور للاتصال" بالتنسيق مع غرفة التجارة و الصناعة "الرمال" و الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 25 ألف زائر مهني من بينهم ممثلون اقتصاديون لسفارات بعض الدول الإفريقية بالجزائر قد سجلوا حضورهم منذ افتتاح الصالون بتاريخ 18 أكتوبر الجاري.

آخر تعديل على السبت, 21 أكتوير 2023 20:03
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توقيع أكثر من 70 اتفاقية للشراكة و الاستثمار في ختام صالون البناء و العقار و الأشغال العمومية للشرق الجزائري
  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 19:48     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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