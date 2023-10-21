بنوك : تنظيم "أسبوع الثقافة المالية" ابتداء من غد الأحد إلى غاية 26 أكتوبر

الجزائر - تنظم الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية "ABEF"، والبنوك الوطنية، إبتداء من غد الأحد و إلى غاية 26 أكتوبر الجاري "أسبوع الثقافة المالية"، على مستوى كل الجامعات والمدارس العليا بالوطن، حسبما أفاد به يوم السبت، بيان للجمعية.

و يهدف هذا الأسبوع، المنظم بمناسبة احياء اليوم العالمي للادخار, إلى تفعيل العملية الاتصالية والتحسيس بأهمية إدماج الشباب في المحيط البنكي "bancarisation"، باعتبارهم زبائن البنوك مستقبلا, ما سيسمح لهم بالحصول على المنتجات والخدمات البنكية بطريقة سهلة, حسب البيان.

و تتمثل هذه الخدمات البنكية في الحساب البنكي, كيفية استعماله, فوائده وكذا المنتجات والخدمات البنكية المرتبطة به, إضافة الى وسائل الدفع الالكتروني عبر الأنترنت "E-Banking" أوعن طريق البطاقة البنكية, فضلا عن المنتجات والخدمات البنكية الرقمية في الجزائر.

و تسعى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, من خلال هذا الحدث الى "تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها ترسيخ ثقافة مالية من أجل ترقية الشمول المالي في الجزائر, علما أن هذه الخطوة هي الأولى من بين عدة نشاطات ستنظم بطريقة دورية, في إطار برنامج مسطر لهذا الغرض", وفقا للمصدر ذاته.

و سيجمع هذا الحدث الهام - حسب الجمعية - ممثلي مختلف البنوك الوطنية, الذين سيقومون بتوضيح الصورة واعلام الطلبة الجامعيين حول المواضيع المتعلقة بمجال المالية والبنوك.