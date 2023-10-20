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اضطرابات في رحلات الخطوط الجوية الجزائرية من والى مطارات الجنوب بسبب سوء الأحوال الجوية

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 أكتوير 2023 16:46     الفئـة : اقتصــاد
اضطرابات في رحلات الخطوط الجوية الجزائرية من والى مطارات الجنوب بسبب سوء الأحوال الجوية

الجزائر - عرف برنامج رحلات الخطوط الجوية الجزائرية الداخلية اضطرابات من و الى مطارات الجنوب بسبب سوء الأحوال الجوية التي سجلت خلال ال48 ساعة الأخيرة، حسب ما افاد به اليوم الجمعة  بيان للشركة.

و أوضحت الشركة" أن اضطرابات في برنامج الرحلات الداخلية من و الى مطارات الجنوب سجلت بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمثلت في رياح قوية مصحوبة برمال تحجب الرؤية"  .

كما أكدت الشركة على ان "الإنذار يبقى ساري المفعول إلى غاية تحسن الأحوال الجوية.

آخر تعديل على الجمعة, 20 أكتوير 2023 17:04
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اضطرابات في رحلات الخطوط الجوية الجزائرية من والى مطارات الجنوب بسبب سوء الأحوال الجوية
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 أكتوير 2023 16:46     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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