البناء الذكي يعرف نموا ملحوظا في الجزائر

في هذا الصدد, اكد المدير العام لشركة شنايدر الجزائر, أنور شارة, خلال الطبعة الاولى من "يوم الابتكار في الجزائر", من تنظيم مؤسسته و بحضور مهنيين و خبراء من مختلف القطاعات, ان "هناك مراجع جيدة في مجال البناءات الذكية في الجزائر".
و أضاف السيد شارة, ان المعدات و البرمجيات الخاصة بالبناءات الذكية متوفرة اليوم في عديد الابنية عبر البلاد, و يتم اعتمادها بشكل متزايد, مشيرا في هذا الخصوص الى المستشفيات و الملاعب و المصانع و محطات تحلية مياه البحر و شبكات النقل بالسكك الحديدية و المطارات.
كما اكد, ان ملعب "نيلسن مانديلا" الواقع ببراقي في الضاحية الشرقية للعاصمة, و الذي دشنه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في شهر يناير الأخير, مجهز بالحلول الرقمية الأكثر تطورا, "تفوق حتى تلك الموجودة بملاعب بعض لبلدان الأوروبية في مجال الرقمنة".
و أضاف, ان هذا الملعب يحتوي على حوالي 300 جهازا متصلا, مما يسمح للمستخدم على مستوى قاعة المراقبة بالحصول على رؤية أوسع في الوقت الحقيقي.
كما أشار السيد شارة, الى جامع الجزائر و انفاق الطريق السيار شرق-غرب, و منشآت اخرى تم تزويدها بحلول متقدمة في مجال الرقمنة و الاستدامة.
و اكدت المعطيات الني قدمت خلال هذا اللقاء ان البناء الذكي يمثل ادماج الحلول المبتكرة سيما التقنيات الجديدة لإنتاج الطاقة, و انظمة التدفئة و التكييف وتطوير أداءات انظمة التهوية و الاختيار الاكثر مراعاة لموقع البناء من حيث أرضية التشييد و التوجيه.