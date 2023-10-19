البناء الذكي يعرف نموا ملحوظا في الجزائر

الجزائر - تشهد البنايات الذكية المتمثلة في دمج حلول ادارة طاقوية في السكن و بناءات المؤسسة من اجل تحقيق فعالية طاقوية افضل, نموا ملحوظا في الجزائر, حسبما أكده اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, مشاركون في يوم دراسي حول الأبنية المبتكرة.

في هذا الصدد, اكد المدير العام لشركة شنايدر الجزائر, أنور شارة, خلال الطبعة الاولى من "يوم الابتكار في الجزائر", من تنظيم مؤسسته و بحضور مهنيين و خبراء من مختلف القطاعات, ان "هناك مراجع جيدة في مجال البناءات الذكية في الجزائر".

و أضاف السيد شارة, ان المعدات و البرمجيات الخاصة بالبناءات الذكية متوفرة اليوم في عديد الابنية عبر البلاد, و يتم اعتمادها بشكل متزايد, مشيرا في هذا الخصوص الى المستشفيات و الملاعب و المصانع و محطات تحلية مياه البحر و شبكات النقل بالسكك الحديدية و المطارات.

كما اكد, ان ملعب "نيلسن مانديلا" الواقع ببراقي في الضاحية الشرقية للعاصمة, و الذي دشنه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في شهر يناير الأخير, مجهز بالحلول الرقمية الأكثر تطورا, "تفوق حتى تلك الموجودة بملاعب بعض لبلدان الأوروبية في مجال الرقمنة".

و أضاف, ان هذا الملعب يحتوي على حوالي 300 جهازا متصلا, مما يسمح للمستخدم على مستوى قاعة المراقبة بالحصول على رؤية أوسع في الوقت الحقيقي.

كما أشار السيد شارة, الى جامع الجزائر و انفاق الطريق السيار شرق-غرب, و منشآت اخرى تم تزويدها بحلول متقدمة في مجال الرقمنة و الاستدامة.

و اكدت المعطيات الني قدمت خلال هذا اللقاء ان البناء الذكي يمثل ادماج الحلول المبتكرة سيما التقنيات الجديدة لإنتاج الطاقة, و انظمة التدفئة و التكييف وتطوير أداءات انظمة التهوية و الاختيار الاكثر مراعاة لموقع البناء من حيث أرضية التشييد و التوجيه.