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وهران : حوالي مائة عارض في صالون الصيدلة وشبه الصيدلة "فارمكس 2023"

  أدرج يـوم : الخميس, 19 أكتوير 2023 13:14     الفئـة : اقتصــاد
وهران : حوالي مائة عارض في صالون الصيدلة وشبه الصيدلة &quot;فارمكس 2023&quot;

وهران - إفتتحت يوم الخميس بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران، الطبعة السابعة للصالون المهني للصيدلة وشبه الصيدلة "فارمكس 2023 " بمشاركة حوالي مائة عارض من مختلف الفاعلين في هذا المجال.

و تعد التظاهرة التي تنظمها وكالة "فارمكس كوميونيكيشنز" تحت شعار "التجارة، الجباية وتسيير الصيدلية"، فضاء للمشاركين من مناطق مختلفة من البلاد لاستكشاف أحدث المنتجات والابتكارات والفرص في الصناعة الصيدلانية.

و يعرف هذا الحدث مشاركة هامة للمخابر والصناعيين الجزائريين المختصين في صناعة المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية بينهم ما يفوق عشر مؤسسات ناشئة, حسبما أبرزه مدير الصالون ياسر بدور في تصريح لوأج على هامش مراسم الافتتاح.

بالإضافة إلى هؤلاء يشارك أيضا في الصالون موزعون وصيادلة ومختصون في طب الأعشاب وفي الأجهزة والخدمات الطبية و جامعات و جمعيات مهنية مختلفة، وفقا لذات المصدر.

كما يشارك أيضا عارضون من بلدان أجنبية على غرار الأردن و تركيا حيث تهدف هذه الطبعة إلى تشجيع المنتجين الجزائريين على تصدير المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية نحو الأسواق الدولية منها السوق الإفريقية وفقا للسيد بدور الذي أشار الى أن "الجزائر تتوفر على مخابر ذات كفاءة عالية تصنع منتجات ذات نوعية رفيعة ومن الضروري ترقية هذه المنتجات للوصول إلى الأسواق الدولية ولا سيما الإفريقية و العربية".

و تتميز هذه الطبعة للصالون بتنظيم لقاءات مباشرة بين المخابر والمؤسسات الصناعية للمواد الصيدلانية و شبه الصيدلانية في ظل فضاء للتواصل، حيث ستتاح للمشاركين الفرصة للقاء المختصين في الصناعة الصيدلانية وتبادل الأفكار وبحث إمكانيات التعاون وتطوير شراكات.

و قد وضع برنامج ثري بالمحاضرات وورشات عمل حيث سينشط خبراء، مداخلات حول الاتجاهات الحالية في قطاع الصناعة الصيدلانية على المستوى العالمي ورقمنة القطاع والابتكار في صناعة الأدوية الجزائرية وغيرها.

آخر تعديل على الخميس, 19 أكتوير 2023 13:26
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وهران : حوالي مائة عارض في صالون الصيدلة وشبه الصيدلة "فارمكس 2023"
  أدرج يـوم : الخميس, 19 أكتوير 2023 13:14     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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