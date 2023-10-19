وهران : حوالي مائة عارض في صالون الصيدلة وشبه الصيدلة "فارمكس 2023"

و تعد التظاهرة التي تنظمها وكالة "فارمكس كوميونيكيشنز" تحت شعار "التجارة، الجباية وتسيير الصيدلية"، فضاء للمشاركين من مناطق مختلفة من البلاد لاستكشاف أحدث المنتجات والابتكارات والفرص في الصناعة الصيدلانية.

و يعرف هذا الحدث مشاركة هامة للمخابر والصناعيين الجزائريين المختصين في صناعة المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية بينهم ما يفوق عشر مؤسسات ناشئة, حسبما أبرزه مدير الصالون ياسر بدور في تصريح لوأج على هامش مراسم الافتتاح.

بالإضافة إلى هؤلاء يشارك أيضا في الصالون موزعون وصيادلة ومختصون في طب الأعشاب وفي الأجهزة والخدمات الطبية و جامعات و جمعيات مهنية مختلفة، وفقا لذات المصدر.

كما يشارك أيضا عارضون من بلدان أجنبية على غرار الأردن و تركيا حيث تهدف هذه الطبعة إلى تشجيع المنتجين الجزائريين على تصدير المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية نحو الأسواق الدولية منها السوق الإفريقية وفقا للسيد بدور الذي أشار الى أن "الجزائر تتوفر على مخابر ذات كفاءة عالية تصنع منتجات ذات نوعية رفيعة ومن الضروري ترقية هذه المنتجات للوصول إلى الأسواق الدولية ولا سيما الإفريقية و العربية".