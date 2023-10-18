قسنطينة: 120 مشاركا في الطبعة السادسة للصالون الدولي للعقار والبناء والأشغال العمومية للشرق الجزائري

قسنطينة - يشارك ما مجموعه 120 عارضا جزائريا وأجنبيا في الصالون الدولي للعقار والبناء والأشغال العمومية للشرق الجزائري في طبعته السادسة التي افتتحت فعالياتها اليوم الأربعاء بالمركب الثقافي أحمد باي (زينيت) بولاية قسنطينة.

وأكد محافظ الصالون, أحمد حنيش في تصريح لوأج بأن هذه الطبعة الجديدة تميزت بارتفاع عدد العارضين الجزائريين والأجانب بما يعادل 47 بالمائة مقارنة مع الطبعة المنظمة خلال السنة الفارطة.

ويتعلق الأمر ب 90 متعاملا اقتصاديا من مختلف ولايات الوطن متخصصين في مجال البناء و الأشغال العمومية بالإضافة إلى 30 آخرين يمثلون 5 بلدان أجنبية هي تركيا والصين وإيطاليا وفرنسا وتونس, حسبما أوضحه ذات المتحدث.

وحسب السيد حنيش فإن هذه التظاهرة الاقتصادية المهنية تنظم بمبادرة من شركة "سان فلاور للاتصال" بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة "الرمال" لولاية قسنطينة والجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين تحت الرعاية السامية لوالي الولاية, السيد عبد الخالق صيودة.

وضمت أجنحة الصالون المواد والمعدات الحديثة للبناء والأشغال العمومية والترصيص والطلاء والكهرباء المنتجة من طرف شركات وطنية والتي تلبي احتياجات السوق المحلية والموجهة نحو التصدير في إطار استراتيجية تنويع الاقتصاد.

وذكر السيد كمال مغراوي, المدير العام لشركة متخصصة في إنتاج أنابيب التدفئة والتبريد وملحقاتها يتواجد مقرها بالمنطقة الصناعية بزيغود يوسف (قسنطينة) بأن هذا الصالون يعد فضاء للتلاقي لعرض المنتوج المحلي وتبادل المعارف والخبرات بين المهنيين بالقطاع.

وأضاف من جهته,سفيان بكليوي ,مدير تجاري بشركة وطنية لإنتاج الطلاء مقرها بولاية بجاية بأن هذا الموعد هو فرصة سانحة لإقامة علاقات عمل مع مؤسسات اقتصادية محلية وأجنبية للمساهمة في ترقية القطاع الاقتصادي على المستوى الوطني.

وتمت على هامش هذه التظاهرة التي ستتواصل فعالياتها إلى غاية 21 أكتوبر الجاري, برمجة محاضرات لمناقشة الاختراعات الجديدة في هذا المجال بمشاركة 30 ممثلا دبلوماسيا للبلدان الإفريقية بالجزائر و10 مؤسسات ناشئة, مثلما أشار إليه المنظمون.