الوكالة الوطنية للتشغيل: تمديد تاريخ صلاحية بطاقة التسجيل لطلب العمل تكون عبر الأرضية الرقمية "وسيط أونلاين"

الجزائر - أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل, اليوم الأربعاء , أن تمديد تاريخ صلاحية بطاقة التسجيل لطلب العمل تكون عبر الأرضية الرقمية "وسيط أونلاين", حسب ما أورده بيان للوكالة .

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار تطوير الخدمات الرقمية, تنهي الوكالة الوطنية للتشغيل إلى علم كافة طالبي العمل أن تمديد تاريخ صلاحية بطاقة التسجيل طلب العمل, يكون عن طريق ادخال معلومات طالب العمل (رقم التعريف الوطني, رقم التسجيل للوسيط) على مستوى منصة https://wassitonline.anem.dz/postulation/prolongationDemande ثم التأكيد لكي يصبح الطلب مفعل لمدة 6 أشهر كاملة مع إمكانية تحميل وطباعة شهادة التسجيل مباشرة من المنصة".

أما بخصوص ,"إعادة تفعيل بطاقة طلب العمل التي تجاوزت مدة الصلاحية, فيكون "عن طريق ادخال معلومات طالب العمل (رقم التعريف الوطني, رقم التسجيل للوسيط) على مستوى منصة https://wassitonline.anem.dz/postulation/prolongationDemande, ثم التأكيد فيصبح الطلب مفعل لمدة 6 أشهر كاملة مع إمكانية تحميل وطباعة شهادة التسجيل مباشرة من المنصة".

وأضاف المصدر أنه "في حالة اعادة تفعيل طلب العمل مع الرغبة في تحديث مهنة رئيسية جديدة على مستوى الملمح المهني يجب على طالب العمل الولوج لحسابه الخاص WASSIT en ligne , وتطبيق التغييرات اللازمة على مستوى المنصة وإنشاء طلب جديد والذي سيكون مفعل لمدة 6 أشهر مع إمكانية طباعة شهادة التسجيل من الموقع".

و ذكر البيان أن " اتباع هذه الخطوات تدخل في إطار تسهيل الإجراءات الخاصة بعملية تسجيل وتمديد طلبات العمل لفائدة طالبي العمل لتجنب عناء التنقل الى الملحقة المحلية للتشغيل التابعة لمقر سكناهم".