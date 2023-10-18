تجارة: السيد زيتوني يجري حركة تغيير واسعة مست المدراء الولائيين للتجارة وترقية الصادرات

وأوضحت الوزارة انه في "إطار عملية التقييم الشامل لأداء مختلف الإطارات والمدراء، أجرى وزير التجارة وترقية الصادرات السيد الطيب زيتوني، حركة تغيير واسعة مست المدراء الولائيين للتجارة وترقية الصادرات"، حيث تم إجراء التعيينات الآتية :
- السيد نور الدين قعبس مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية أدرار .
- السيد مراد بوالشعير مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية شلف.
- السيد إبراهيم معيف مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية أم البواقي
-السيد قرمان مولضاية مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية باتنة .
- السيد سيد أحمد غالي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية بجاية .
- السيد يونس عباس مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية بسكرة.
- السيد عيسى مشاشو مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية البليدة.
- السيد فاروق حمداوي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية البويرة.
- السيد عبد الجبار زعيم مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية تمنراست.
- السيد عزوز بن زديرة مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية تبسة.
- السيد عبد الرحمان قيجي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية تلمسان.
- السيد فؤاد هلايلي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية تيارت.
- السيد أمحمد لزرق مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية تيزي وزو.
- السيد رشيد حجال مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية الجلفة.
- السيد رشيد حمادي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية سطيف.
- السيدة أمينة أمير العيد مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية سعيدة.
- السيد محمد العماري مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية سكيكدة.
- السيدة محمودي هجيرة مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية سيدي بلعباس.
- السيد سيد علي مرداس مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية قسنطينة.
- السيد عبد الله بن حالة مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية المدية.
- السيد رابح بلحوت مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية مستغانم.
- السيد نجيم بلجنة مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية المسيلة.
- السيد عبد القادر سقاي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية معسكر.
- السيد العيد روابح مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية ورقلة.
- السيد عبد الحق بازين مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية وهران .
- السيد جمال عديدو مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية البيض.
- السيد أحمد علالي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية برج بوعريريج.
- السيد أحمد قمري مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية بومرداس.
- السيد محمد حملاوي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية الطارف.
- السيد نور الدين كرمية مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية الوادي.
- السيد بلقاسم بليل مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية خنشلة.
- السيد عبد الجليل لواتي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية سوق أهراس .
- السيد عبد الوهاب خلفاوي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية ميلة.
- السيد الهاشمي بن عرفة مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية النعامة .
- السيد محمد بنيدي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية عين تيموشنت.
- السيد جمال حمزاوي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية غرداية.
- السيدة مفيدة بن طالب مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية غليزان.
- السيد موسى نمر مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية تيميمون.
- السيد عبد الله توجي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية برج باجي مختار.
- السيد أحمد دراجي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية بني عباس.
- السيد بضياف محمد مصطفى مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية أولاد جلال .
- السيد عيشي مبارك مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية عين صالح .
- السيد محمد جدي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية عين قزام .
- السيد منير عويش مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية توقرت.
- السيد منصور صادقي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية جانت .
- السيد إدريس حواس مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية المغير.
- السيد مقدم نور الدين مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية المنيعة.