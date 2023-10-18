التأكيد على نجاح اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا-شمال أوروبا الذي احتضنته الجزائر -

سرطان: اقتناء 100 مسرع بداية سنة 2025 -

الجزائر- ليبيا: التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين المهني والتعليم الفني -

إبرام اتفاقية تعاون وتبادل الخبرات بين وكالة الأنباء الجزائرية وجامعة الجزائر-2 ببوزريعة -

تجارة: السيد زيتوني يجري حركة تغيير واسعة مست المدراء الولائيين للتجارة وترقية الصادرات -

شركة ناشئة جزائرية تفوز بالمركز الأول في مسابقة عربية في إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي -

مواطنو الجلفة يستحسنون قرار رئيس الجمهورية بتأجيل زيارة العمل -

أعضاء مجلس الأمة يدعون إلى تعميم الإصلاحات على مختلف القطاعات -

عطاف يؤكد التزام الجزائر بمواصلة العمل للدفع بأهداف السلم والأمن دوليا وإقليميا -

وسائل الإعلام العربية مدعوة للتوقف عن إعطاء منابر للصهاينة لتبرير مجازرهم -

إرتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 3300 شهيد وأكثر من 13000 مصاب -

الإحتلال يحول غزة إلى جحيم تنفيذا لمخططاته الإستعمارية -

عطاف يتباحث مع نائب وزير خارجية نيجيريا العلاقات الثنائية ومستجدات الأزمة بالنيجر -

إستئناف أشغال الإجتماع الوزاري ال20 لدول إفريقيا وشمال أوروبا في جلسة مغلقة -

ندوة وطنية لتقييم الدخول المدرسي وضمان السير الحسن لتمدرس التلاميذ -

مجزرة مستشفى المعمداني جريمة لا مثيل لها وساعات قليلة قبل النفاذ الفعلي للأدوية -

الجزائر تشارك في الدورة ال56 للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية -

العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني تجاوز كل الخطوط الحمراء -

مجلس الأمن الدولي يعقد إجتماعا طارئا لبحث القصف الصهيوني لمستشفى بغزة -